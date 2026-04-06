En directo
CHAMPIONS LEAGUE
Arbeloa y Vinicius, en directo hoy: la previa del Real Madrid - Bayern de Múnich de la Champions League, en vivo
Sigue la comparecencia de prensa de Arbeloa y de Vinicius antes la ida de cuartos de final de la Champions entre Real Madrid y Bayern de Múnich
FINAL DE LAS RUEDAS DE PRENSA
Muchos titulares dejan Arbeloa y Vinicius, sobre todo este último y su relacion con Xabi Alonso. En breve, todo el contenido de estas intervenciones en SPORT.es
ARBELOA Y LOS APERCIBIDOS
"Ellos saben que están apercibidos, pero hemos conseguido sacarlos adelante sin tarjeta amarilla"
ARBELOA Y VINICIUS
"No me coloco en en lugar de ningún entrenador. Mi gran obsesión es preparar a lo equipos para lo que se van a enfrentar. Está claro que hay que sacar la mejor versión de cada uno. Tienes que entender bien al jugador. Tener un buena conexión facilita mucho las cosas. Hay que ser capaces".
ARBELOA SOBRE KOMPANY
"Le ves las señas de identidad rápidamente. Es muy agresivo en la fase ofensiva. No tienen miedo, se emparejan muchísimo y esto te lleva a situaciones en los que ves a los 11 jugadores a una intensidad tremenda. Son capaces de llevarte a situaciones por fuera con mucho talento. Es un equipo muy completo y tienen muchas armas para meter tantos goles. Defensivamente, super implicados. Las buenas referencias de Kompany las tiene merecidas".
ARBELOA SOBRE ALABA
"Para mí es un privilegio tenerle en el equipo. Tiene mucha historia. Ha significado mucho. Ha tenido partido en los que nos ha ayudado muchísimo. Es un jugador muy importante y con él es más especial. Tiene muchos valores y condiciones. El futuro que le depara lo tendrá que ver tanto él como el equipo, pero es un privilegio que él nos ayude a nosotros".
ARBELOA SOBRE BELLINGHAM
"Con Bellingham lo que cambia en el campo es que somos mejor equipo. Estoy seguro de que lo vamos a ver mañana en el campo. He hablado de su liderazgo y condiciones, diferentes a las de otros compañeros. Cuando está, habrá que adaptarse: él a los compañeros y viceversa. Bendito problema encajarle".
ARBELOA Y LAS "ALERTAS"
"Los jugadores saben perfectamente qué partido tienen por delante. Hemos visto al Bayern y tenemos que saber lo que van a hacer. Son unos cuartos de final. El Bernabéu estará muy enchufado".
ARBELOA SOBRE LAS DERROTAS
"Es un vestuario como cualquier otro cuando se pierde. Si hay un club en el que no se permite la derrota es el Madrid. Tras el Mallorca había muchos jugadores dolidos. Entré cinco segundos para decirles que no había tiempo para pensar en lo que había pasado. Solo pensamos en ganar mañana. Tenemos que poner toda nuestra energía contra el Bayern. Viene en un gran nivel".
ARBELOA Y LOS RESULTADOS
"Es un dato curioso haber empatado solo uno. La mentalidad del Madrid es ganar. Cuando uno no puede ganar hay que saber empatar, pero esto es el Madrid. Hay que ganar siempre y en cada minuto".
ARBELOA Y MBAPPÉ (OTRA VEZ)
"Sabe perfectamente lo que es el Madrid. Hemos visto imágenes de él soñndo lo que era ser jugador del Madrid. Me gustaría que me preguntases esto después de la eliminatoria contra el Bayern".
- Cabreo de Lamine Yamal
- Temor en Bilbao con Nico Williams: pretemporada exprés con el Athletic pensando en el Mundial
- Alerta para Simeone ante el Barça en la Champions League: ocho apercibidos
- Las lesiones en el Barça: pierde diez días a Bernal y respira con Araujo
- En Italia, Lamine Yamal jugaría en Segunda
- Máxima tensión: el vestuario del Barça teme una guerra del Atlético en la Champions
- ¡Marc Bernal sale lesionado ante el Atlético!
- Cubarsí-Gerard Martín, la apuesta elegida por Flick para la 'guerra final' en el Barça