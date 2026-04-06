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Arbeloa y Vinicius, en directo hoy: la previa del Real Madrid - Bayern de Múnich de la Champions League, en vivo

Sigue la comparecencia de prensa de Arbeloa y de Vinicius antes la ida de cuartos de final de la Champions entre Real Madrid y Bayern de Múnich

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Arbeloa: "Tenemos que ser capaces de ser el mejor equipo del mundo" / REAL MADRID TV

Denís Iglesias

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