Arbeloa y Vinicius, en directo hoy: la previa del Real Madrid - Bayern de Múnich de la Champions League, en vivo

ARBELOA SOBRE ALABA

"Para mí es un privilegio tenerle en el equipo. Tiene mucha historia. Ha significado mucho. Ha tenido partido en los que nos ha ayudado muchísimo. Es un jugador muy importante y con él es más especial. Tiene muchos valores y condiciones. El futuro que le depara lo tendrá que ver tanto él como el equipo, pero es un privilegio que él nos ayude a nosotros".