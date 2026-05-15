Arbeloa se la devuelve a Mbappé: "Si no pudo estar hace cuatro días no puede ser titular"

El lío que hay en el Real Madrid es más grande de lo que nos imaginábamos. Mbappé encendió un nuevo incendio tras la victoria ante el Oviedo. El francés quiso salir a zona mixta —algo nada habitual en el conjunto blanco— para tener una minirueda de prensa. Mbappé habló de los pitos, de su suplencia y de una nueva temporada sin títulos.

Arbeloa salió a rueda de prensa sin saber nada de lo que había dicho el francés y tuvo que intentar apagar los incendios que creó su jugador. El efecto fue todo lo contrario.

Kylian Mbappé dijo que Arbeloa le había dicho que era el cuarto delantero por detrás de Vinicius, Mastantuono y Gonzalo. Arbeloa contestó al francés y le dejó un palo por su ausencia en el Clásico: "No hay ningún problema. Está claro que si yo no le pongo, no puede jugar. He tenido una conversación con él antes del partido. Para mí es muy claro que un jugador que hace cuatro días no pudo venir al banquillo en un partido, hoy no podía empezar. Mbappé seguro que se volverá a ganar ser el primer delantero. No tengo ningún problema con nadie. Entiendo que los que no juegan no están contentos. Es una decisión basada en las circunstancias. No quería asumir ningún riesgo jugando en tres días. Me da igual cómo se llamen los jugadores. Si les parece bien y si no, no".

Mbappé se ríe mientras el Bernabéu le pita / Juanjo Martín / EFE

Las caras de Arbeloa reflejaban que algo no está bien. La incomodidad del salmantino era palpable en rueda de prensa y se cansó de las preguntas de Mbappé: "Si queréis, me ponéis la zona mixta de Mbappé, pero hasta que no lo escuche, no voy a comentar cada frase. Me parece bien que crea que el equipo tenía más estructura a principio de temporada. Él ha metido muchos más goles en la primera parte que en la segunda parte de la temporada".

La temporada se le está haciendo larga al Real Madrid y a su entrenador. Las pitadas en el Bernabéu fueron constantes y señalaron a Mbappé y Vinicius: "Seguro que lo van a arreglar. Son dos pilares, los dos jugadores más desequilibrantes. La afición siempre es exigente. Cuando vuelvan a hacer goles, volverán los aplausos. Siempre pido el apoyo de la afición para todos mis jugadores".

Para finalizar, le preguntaron al salmantino si entendía algunos comportamientos de los jugadores con lo que él les ha dado: "No espero de mis jugadores lo que les he dado por ellos. Sé cómo somos los jugadores de este nivel. Yo soy capaz de entenderlo todo", contestó Arbeloa en una de sus ruedas de prensa más duras.