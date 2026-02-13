Arbeloa se la devuelve a Flick: "Preguntadle a él"

Todavía no se han visto las caras, pero la relación entre Álvaro Arbeloa y Hansi Flick empieza a ser tensa con las palabras de ambos en rueda de prensa. El técnico del Real Madrid no perdió la oportunidad de responder al alemán de manera pública ante los medios, en la previa del partido de Liga ante la Real Sociedad.

El entrenador blaugrana lanzó un dardo al equipo blanco antes de jugar contra el Atlético de Madrid. Al ser cuestionado por el hecho de haberse plantado en semifinales sin jugar contra un Primera, Flick soltó un "pregúntale al Real Madrid" que no sentó nada bien en el conjunto madridista, ya que hacía referencia a la eliminación de los de Arbeloa ante el Albacete, un equipo de Segunda.

Flick, con gesto serio durante el Atlético-Barça de semifinales de Copa / EFE

La contestación llegó este viernes. Cuando un periodista preguntó al entrenador del Madrid por el partido del Barça en Copa, Arbeloa fue claro: "No tengo nada que comentar. Preguntadle al Barcelona y a Flick". Un mensaje dirigido directamente al entrenador del conjunto culé, haciendo referencia a sus palabras unos días antes.

Mbappé, disponible

Por lo que respecta al partido ante la Real Sociedad, Arbeloa confirmó la presencia de Kylian Mbappé en el Bernabéu para este sábado. "Está perfecto y disponible para el partido de mañana", afirmó el entrenador.

El técnico también abordó algunas de las polémicas que han aparecido en las últimas semanas, como el papel de Dani Carvajal en el equipo: "Con Carvajal, como con todos los compañeros, me gusta hablar individualmente. Me gusta saber que sienten, que piensan... Carvajal está cada vez mejor, ha sumado una gran semana de entrenamientos. El máximo interesado en que esté cerca de su mejor nivel soy yo. Lo tendrá que demostrar jugando".

Dani Carvajal ha pasado mucho más tiempo en el banquillo que sobre el césped. / Agencias

"Yo creo que es algo del fútbol, de no estar jugando todos los minutos que le gustaría. No entendería un jugador feliz con una situación así. Todos quieren sumar y sentirse importantes. Todos quieren sumar dentro del campo", añadió.

"A mí me gusta verlos unidos y es una cosa que he visto desde que estoy aquí. Verlos cenar juntos me hace muy feliz, verlos disfrutae. El martes hicimos un gran entrenamiento y a partir de aquí encantado que hagan las cenas que quieran", expresó sobre la cena de conjura de la plantilla.

Además, Arbeloa también quiso lanzar un mensaje sobre la disolución de la Superliga: "El club se ha pronunciado en su comunicado al que me remito y va a ser muy bueno para el fútbol".