Arbeloa, detrás de la cruz de Mourinho a Asencio

La afición del Real Madrid se sigue preguntando qué ha hecho mal Raúl Asencio para que José Mourinho haya pedido al club su salida y el fichaje de otro defensa central. El canterano irrumpió la temporada pasada para hacerse un hueco en la plantilla ofreciendo un buen rendimiento y ayudando al equipo en los momentos más difíciles por la sucesión de lesiones de sus defensas.

El encontronazo

Fuentes cercanas al Real Madrid señalan que Mourinho ha recibido un informe negativo de Álvaro Arbeloa, amigo y antecesor en el banquillo del portugués. No sería por su rendimiento en el campo, sino por una presunta desconsideración cuando se borró para jugar un partido. No le perdonó ni cuando el jugador pidió perdón al vestuario.

La secuencia sucedió en vísperas del partido de Champions ante el City el 11 de marzo. El central se cayó de la alineación, decisión que no gustó al jugador y que reprochó al técnico. El canario se jugó el físico unos días antes para jugar ante el Celta, arrastraba una fuerte contusión cervical y con una fisura de tibia. Arriesgó ante las bajas de Militao, Alaba y Huijsen sancionado. Pese al esfuerzo, Arbeloa lo sentó contra el City y sacó a Huijsen.

Mourinho habla con Arbeloa / EP

Pero Asencio pasó factura a Arbeloa en el partido siguiente ante el Elche, en el que pensaba ponerlo de titular. El canario se presentó en su despacho acompañado de un médico y alegó problemas musculares. Aseguró no estar en condiciones de jugar, rompiendo los planes del técnico que pensaba dar descanso a Rudiger con Militao y Alaba lesionados. El alemán, que también estaba al límite, tuvo que jugar cuando planificó descansar.

Castigado

Asensio no fue convocado ante el Elche ni el City, pese a que se entrenó con normalidad tras el encuentro contra los ilicitanos. El canario consideró que no tenía que disculparse por nada, pero el técnico quiso forzarle a hacerlo. "¿Alguien tiene algo qué decir?", preguntó Arbeloa al final del entrenamiento esperando la disculpa pública del central, según ‘Marca’, pero no lo hizo.

Aquello le costó dos partidos más sin ir convocado. Claro, era Asencio y no Vinícius, Mbappé o Bellingham. Al final, pidió disculpas, lo que no evitó quedarse sin jugar otros dos partidos más. Un pasaje que condena el defensa madridista a los ojos de Mourinho, un técnico inflexible con este tipo de situaciones. Una indisciplina que solo purgan los futbolistas sin jerarquías, porque otros campan a sus anchas y echan entrenadores cuando les viene en gana sin que haya consecuencias.