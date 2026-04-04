Arbeloa: "Esta derrota es mía. Hay que cambiar el chip"

Álvaro Arbeloa quedó muy tocado tras perder en Son Moix y dejar la Liga en bandeja al FC Barcelona. Los blancos no pudieron ante un equipo que arrancaba la jornada en descenso y sucumbió ante los de Demichelis con un tardío gol de Muriqi.

El entrenador blanco analizó el encuentro y se culpó de la derrota: "Esta derrota es mía y se lo he dicho a los jugadores. Toda mía y necesito que piensen ya en el partido del martes. Yo soy el que tomo ls decisiones, el que hago los cambios y el que digo cómo tienen que jugar. Necesito que den lo máximo en la Champions, en una competición que es importantísima. Cuando salgan del vestuario, ya solo tienen que pensar en el Bayern".

El Mallorca le planteó un encuentro pesado al Madrid, sin dejar espacios por dentro y obligándolos a jugársela por banda: "No hemos tenido la paciencia ni lo que hemos trabajado durante la semana. No poder girarles ni poder entrar por fuera. Hemos hecho una mejor primera parte que la segunda parte, sabiendo que necesitábamos más energía en la segunda y claridad de ideas. Para mí es mucho más fácil ver la dificultad del partido y del rival y del contexto. Para mí es fácil verlo; lo complicado es que los jugadores sepan ver que sin el 200% hoy no íbamos a poder ganar. Hemos sido superiores en la primera parte, pero en un desajuste nos hemos puesto por detrás. Aquí en cuanto te despistas... Cuando no tienes acierto y ellos lo tienen, pasa esto. No hacer una segunda parte mejor de lo que hemos hecho es lo que más me duele".

Ahora la mirada de los blancos está puesta en lo que pase entre Atlético y Barça, aunque el entrenador no lo diga: "¿Favor del Atlético hoy? "No es algo que me incumba. Me importa mi equipo y el partido del martes. En lo que no es mi equipo, no pierdo el tiempo".

Una derrota que puede dejar tocado al Madrid de cara al Bayern, pero la tarea de Arbeloa es recuperarlos para el martes: "Ninguna. Sé de lo que son capaces mis jugadores. Sé que entienden la importancia del partido del martes. Hay veces que no tienen su día y las cosas no salen. Hay que cambiar el chip. El madridismo nos va a brindar otra noche de Champions, sin ellos todo es más difícil y con ellos es todo más fácil".