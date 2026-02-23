Arbeloa deja tirado a Fran García

La política de Álvaro Arbeloa quedó al descubierto desde el primer día en el que se sentó en el banquillo del Real Madrid, restablecer la confianza de los pesos pesados para no caer en la red en la que quedó atrapado Xabi Alonso. Los pone sistemáticamente rindan o no, véase el caso de Mbappé, que lleva 15 días de ‘vacaciones’.

Sin peso en el vestuario

Otros, los menos mediáticos y sin llegada al vestuario, pagan esa política del entrenador desapareciendo del equipo. Arbeloa, ese que presume de promocionar a la cantera, ha dejado tirado a uno de los ‘suyos’, Fran García. Igual no sabe que, como él, tuvo que hacer la ‘mili’ fuera (Rayo Vallecano) para ganarse una oportunidad en el Real Madrid.

Arbeloa ha llegado para romper el sueño del lateral zurdo de ‘La Fábrica’, con la agravante de que no le dejó irse en el mercado de invierno. El de Bolaños de Calatrava quiso reunirse con Andoni Iraola en el Bournemouth para tener la oportunidad de jugar. El técnico que le dirigió en su etapa en el Rayo Vallecano lo reclamó para la Premier, pero Arbeloa se encargó de frustrar su deseo.

Solo jugó la Copa

El salmantino debutó ante el Albacete en la Copa. Lo hizo al día siguiente de relevar a Xabi Alonso y decidió incluir a dos pupilos del Castilla en el once inicial, Cestero y Jiménez por delante de Camavinga, Alaba o Carvajal, que estaban para jugar. Sin embargo, de aquel once Fran García es el único que no ha vuelto a jugar incluidos los dos canteranos que se sacó de la manga.

Fran García ha dejado de contar para Arbeloa / EFE

Acumula nueve partidos continuados sentado en el banquillo esperando impaciente que el ‘jefe’ se acuerde de él. Pero no ha tenido la oportunidad de jugar ni un minuto desde aquel 14 de enero. Por el contrario, Cestero ha participado en tres partidos más, y David Jiménez fue titular en Valencia.

Xabi sí lo utilizó

Dirán que Cestero y Jiménez no son laterales izquierdos, pero Camavinga tampoco y Arbeloa decidió poner al francés dos partidos para dar descanso a Carreras: contra el Mónaco en la Champions y ante el ex equipo de Fran García, el Rayo Vallecano. Xabi Alonso sí recurrió en once ocasiones al canterano, con seis partidos de titular de los 28 encuentros que duró en el banquillo.

Los datos descubren la realidad de Fran García a las órdenes del nuevo entrenador, el que le impidió irse a otro equipo hace un mes. Pero puede no ser el único, porque también la ha tomado con Mastantuono, habitual con su antecesor: ha desaparecido del equipo en los últimos cuatro partidos. Pero con el argentino no se atreverá, es una apuesta directa del presidente.