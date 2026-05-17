Arbeloa deja entrever el adiós de Carvajal: "Será un día de despedidas para algún jugador"

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, se mostró "muy satisfecho con todos" sus jugadores tras ganar 0-1 en el estadio del Sevilla, admitió que esta temporada no han "cumplido los objetivos" y defendió la aportación de sus delanteros Vinícius Junior y Kylian Mbappé, "dos jugadores que querría cualquier equipo del mundo".

Sobre si acaba más satisfecho con el brasileño o el francés, con quien tuvo una disputa dialéctica al afirmar este último que le había dicho que era su "cuarto delantero", lo que desmintió tras el partido del jueves ante el Oviedo, Arbeloa dijo Que está "muy satisfecho con todos" sus futbolistas, "con el esfuerzo" realizado, aunque son "conscientes" de no haber "cumplido los objetivos".

"He estado cuatro meses (en el cargo). Los dos (Vini y Mbappé) han intentado dar lo mejor de sí mismos, cada uno con las dificultades que han tenido. Creo que son dos jugadores que querría cualquier equipo del mundo y, si pudieran, cualquiera los tendría. Son dos de los cinco más desequilibrantes del mundo, seguro", aseveró.

El entrenador madridista indicó que "hoy le ha tocado a Vini marcar, pero Kylian ha hecho un gran trabajo y a ver si el fin de semana que viene tiene más suerte", manifestó en referencia al encuentro de la última jornada frente al Athletic Club, en el Santiago Bernabéu.

Vinícius celebra su gol en el Sevilla-Real Madrid de Liga en el Ramón Sánchez-Pizjuán / José Manuel Vidal / EFE

Sobre el duelo en el estadio del Sevilla, afirmó que "el equipo, en un campo complicado, ha hecho un partido serio" y que "los chicos tenían bastante claro lo que había que hacer" y han "tenido controlado en todo el momento el partido", por lo que está "contento por los tres puntos".

Añadió sobre el cierre de LaLiga ante el Athletic que no sabe si cambiarán de día o de horario el partido, aunque organizarán "la semana y los entrenamientos", y también verán "los jugadores que están disponibles, porque alguno ha salido con molestias" de Nervión.

"Será un día de despedidas para algún jugador y hay que intentar hacer un buen partido ante nuestra gente. Hasta el último segundo vamos a defender esta camiseta, y yo también", sentenció Arbeloa, quien avanzó que Vinícius "se ha retirado con alguna molestia, Tchouaméni no estaba al cien por cien y Huijsen tenía un golpe".

"Veremos si les podemos recuperar; si no, la cantera nos puede echar una mano como es el caso de (Álvaro) Leiva, que ha debutado hoy", destacó.