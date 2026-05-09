Arbeloa defiende al Real Madrid denunciando mentiras y traiciones

Había interés por conocer la versión de Arbeloa tras los últimos acontecimientos, pero se volvió a ver al Arbeloa más reivindicativo en la defensa de sus jugadores y del club. “No voy a mandar a la hoguera a Tchouameni y Valverde” por su pelea, rechazando las críticas externas asegurando que “se están diciendo muchas mentiras”. Se defiende atacando al decir que “filtrar estas cosas es una traición”, y asume las consecuencias de lo que está pasando.

Juanito y las mentiras

“Hay dos cosas que quiero decir: estoy muy orgulloso de la contundencia, rapidez y trasparencia de la actuación del club y del arrepentimiento de los dos jugadores”, empezaba diciendo: “Han asumido el error y las consecuencias. Han pedido perdón al club, al vestuario y a la afición. No voy a quemarlos en la hoguera por eso después de lo que han hecho en estos años, por lo que me han demostrado en el día a día. Los dos han demostrado que saben lo que significa ser del Real Madrid, por su compromiso, esfuerzo y amor a la camiseta”.

Puso de ejemplo a Juanito Gómez del que dice se siente orgulloso: “Se equivocó en algunas ocasiones, pero es al único jugador que cantamos en cada partido. Defendió siempre este escudo, se dejó el alma, como no me voy a poder equivocar yo. Jamás podré ponerme a su altura. Si le queremos es porque era uno de los nuestros, se equivocó como cualquier persona. Valverde y Tchouameni representan muy bien lo que es el Real Madrid. Son campeones de Europa, no todos los que han pasado por aquí pueden decir lo mismo”.

Arbeloa estuvo reivindicativo defendiendo a sus jugadores / AFP 7 via Europa Press

“No permito que se digan muchas mentiras. Es mentira que no sean profesionales; es absolutamente mentira que algún jugador me haya faltado al respeto ni una vez, o que no cuento con alguno porque me haya enfadado con ellos. Es totalmente falso Yo soy responsable. Seguro que la temporada no está a la altura de lo que esperaban nuestros aficionados. Llevo cuatro meses y estoy muy orgulloso de los jugadores, de cómo me han recibido, pero a veces la frustración y la rabia puede dar con situaciones que no queremos y eso hay usarlo para hacer un gran partido ante el Barça. Poner en eso toda nuestra energía”, subrayaba.

Pelea y palazo de golf

“Soy responsable de todo lo que pasa en el Real Madrid y si queréis poner un culpable, aquí estoy yo”, asumía, y ponía un ejemplo para demostrar que lo ocurrido entre el uruguayo y el francés ocurre en todos los lados: “Tengo un compañero que cogió un palo de golf y pegó un palazo a otro. Lo que pasa en el vestuario debería quedarse en el vestuario Es lo que más me duele”.

Después, hacía un reproche a este tipo de acontecimientos: “Son situaciones que no representan al Real Madrid ni a ningún otro club. Pero estas cosas han sucedido siempre. Claro que he vivido situaciones incluso peores. Es un incidente más que ha tenido la poca fortuna con lo que pasó con Fede. Es un tema que debemos zanjar. Ellos han asumido sus consecuencias, han pedido disculpas. Están preparados defender esta camiseta, aunque Fede tendrá que esperar unos días”.

“No sé muy bien qué quiere decir que el vestuario del Real Madrid tenga demasiado poder”, respondía eludiendo una respuesta directa para responder lo que él interpretó: “Cuando un jugador Real Madrid no juega es meramente por una decisión deportiva. Solo puedo poner a once, y no es porque este descontento con el que no juega, elijo al que creo es el idóneo”.

Arbeloa bebiendo agua / AFP 7 via Europa Press

Tras esta introducción, volvía al ataque: “Es mentira que tenga problemas con alguno, no es que no sean ciertas sino que son mentira. La afición debe estar tranquila con este vestuario. Asumir que tenemos que ganar y no lo hacemos no es fácil. El Madrid ha estado 30 años sin ganar una Copa de Europa, pasaron doce desde la Novena a la Décima. Hemos pasado por valles, pero lo tenemos que hacer juntos”.

El presi y responsabilidad

Y aprovechando que la crisis es cabalgante sacó a colación a Florentino Pérez: “No hay nadie más preparado que nuestro presidente para dar la vuelta a esta situación. Seguro que es el presidente con más títulos de la historia del club y que lo ha devuelto donde se merece. Pelear para devolver al Real Madrid donde se merece”.

Intentó explicar por qué no intervino en las dos peleas que tuvieron sus jugadores: “Mi despacho no lo tengo dentro vestuario, ojalá fuera el responsable y poder controlarlo todo. Aquí el resumen y las consecuencias es que el entrenador tenía que haberlo parado, repito, lo asumo. No es agradable y ellos saben que se han equivocado. Hay que pasar página, aprender, seguir el camino y no olvidarlo y centrarnos en el partido ante el Barcelona”.

Mbappé

La realidad es que deportivamente han fracaso por segunda temporada consecutiva. “No es fácil asumir dos temporadas en blanco y todo lo que ha pasado. Veo un vestuario sano, preparado para ganar el año que viene. Tendrán más experiencia. Es un vestuario más joven en el que estuve siete años. El año que viene habrá más energía, más fuerza sabiendo lo que es este escudo. Nada en estos cuatro meses me hace decir que no esté contento y orgulloso de este vestuario”, volvía a repetir.

Y, cómo no, salió en defensa de Mbappé. “Que se quiera descontextualizar que salió riéndose para aprovechar una situación, es poner cosas fuera de lugar como con Carreras ante el Espanyol cuando salió otro compañero y no él”, decía, para alegar: “Con Mbappé sabemos el esfuerzo que hizo para venir, lo tenía todo en su ex equipo. Tuvo que renunciar a muchas cosas para llegar al club de sus sueños”.

Los valores

“Siento mi autoridad con mis jugadores sin importarles cómo me llamo, ni los años de contrato que tenga”, agregaba, para hablar después de las filtraciones: “Que se filtren cosas que pasan es una traición al Real Madrid, una deslealtad por este escudo que me entristece mucho. Pero no trabajo en la CIA. No acuso a los jugadores ni a nadie, no puedo hacerlo. Hay mucha gente alrededor del equipo, no pongo el dedo acusatorio hacia nadie. Lo que hablo con mis jugadores se queda entre ellos y yo”.

“Se ha criticado que no hablase futbol, de conceptos tácticos, pero siempre he hecho hincapié en los valores de mi equipo. Llamó la atención lo que dije, podemos hacer las cosas mejor o peor en el campo, pero hay algo que representa al Real Madrid que es el esfuerzo, el compañerismo, la solidaridad, la ambición y la pasión. No hay excusa para no demostrar eso cada día. Seguro que hay muchas cosas que mejorar futbolísticamente”, afirmaba.

Ganar partidos

“Reflexiono cómo hubiese podido hacer que el equipo ganase más partidos”, decía para recordar los éxitos ante el City y el Atlético y caer eliminado ante el Bayern por cosas que "se escapan" a lo que puedan "controlar" refiriéndose a la expulsión rigurosa de Camavinga: “Me pregunto que podía haber hecho para ganar partidos que se nos han escapado en la Liga. Eso es lo que más me preocupa, hacer mejor a los jugadores y al equipo para ayudarles a ganar”.

Por último, no confirmó que Tchouameni vaya a ser titular pero sí que “estará en la convocatoria” ante el Barça: “Espero un gran partido ante un gran rival. El nivel en sus partidos de casa en la Liga es muy alto. Tenemos muchas ganas de hacer bien las cosas e ir a ganar el encuentro”. Y cerró diciendo que está “muy contento con la labor de los cuatro capitanes”, huyendo de las situaciones de Carvajal y Valverde.