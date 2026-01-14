Arbeloa, tras su decepcionante debut: "Los madridistas nos vamos dolidos a la cama"

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, admitió ser el culpable de la derrota en el Belmonte. "Ha sido una derrota dolorosa", declaró cuando apareció en la sala de prensa. "Todos nuestros aficionados lo deben estar, y más si lo haces con un equipo de una categoria inferior. Es evidente que hay que mejorar. Si alguien es el responsable este soy yo que es quien ha tomado la decisión de la alineación, el sistema y los cambios. Solo darles las gracias a los jugadores y ahora intentar mejorar e ir a por el sábado", declaró.

La convocatoria de Arbeloa para este partido sorprendió por la ausencia, entre otros, de Courtois y de Mbappé, que no estaban lesionados. El técnico no se arrepintió de su decisión: "Estaba convencido de que la convocatoria era la mejor. El equipo es muy bueno y los que había en el banquillo era un gran equipo. Tengo una plantilla extraordinaria, con mucho talento. Volvería a hacer esta convocatoria una y mil veces".

Explicó que "no es fácil para los jugadores que, con solo un día con el nuevo entrenador, hagan todo lo que he pedido. Soy el máximo responsable. Hay quie trabajar para recuperarles a su máximo nivel físico".

Cuentas pendientes

¿Qué le dirás a Florentino Pérez? "Al presidente del club no hace falta que le explique nada. Lleva 25 años de presidente y muchos más como madridista. Sabe la historia de este club. Aquí solo miramos hacia adelante y hay que pensar en la Liga y en la Champions"

Indicó que "no tengo miedo al fracaso. El que quiera calificar esta derrota como un fracaso lo entiendo. El fracaso es el camino al éxito. Este resultado nos va a hacer mejorar. Es un punto de partida en el que hay mejorar".

Señaló que la derrota es un palo y no un alivio: "Perder en el Real Madrid no es un alivio. Tiene consecuencias que pueden ser positivas por el tiempo que tendremos para trabajar. No era nuestro objetivo caer derrotados. En el plano físico hay mucho margen de mejora. Está Antonio para esto.

Aplaudió a los jugadores al señalar que "lo que he visto han sido jugadores que han querido ganar. Han intentado hacer lo que les he pedido. La actitud que he tenido durante el día de hoy ha sido buena. El aficionado del Madrid nos pone exigencia. Los madridistas nos vamos dolidos a la cama, pero no tenemos otra cosa que levantarnos"