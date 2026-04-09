Arbeloa da por perdida la Liga y apuesta todo a la Champions para salvar su puesto

Después del pitido final de la ida entre el Barça y el Atlético, que terminó con 0-2 para los rojiblancos, se escapó un suspiro en el sofá gris de Arbeloa. Los vasos comunicantes entre ambos equipos están ahí, por la posibilidad de que el Real Madrid encadene su segunda temporada consecutiva sin títulos. Una situación que, tras el fichaje de Mbappé, comprometería el proyecto del club. La primera víctima del proceso, en caso de no superar la eliminatoria contra el Bayern, sería el propio Arbeloa.

Todo pasa por el Allianz

El entrenador blanco ya ha elegido dónde se jugará el puesto: será en el Allianz, el próximo martes 14 a las 21:00 horas. Una remontada en uno de los campos más difíciles de Europa le daría crédito para jugársela en una competición que, a tenor de lo vivido en la última década, el Real Madrid afronta casi como una obligación. La Champions puede ser la bala final de un entrenador y de un equipo que dan por perdida la Liga ante un Barça al que llegaron a sacar siete puntos, los mismos que ahora tienen de ventaja los blaugrana.

Arbeloa: "Si algún equipo puede ganar en Múnich es el Real Madrid" / Perform

“No estamos para probaturas. Tenemos ganas de que llegue el partido de Múnich. Desde que pitó el árbitro, queremos demostrar de lo que somos capaces en el Allianz. Antes tenemos que centrarnos en este viernes (21:00 horas, Bernabéu); el partido del miércoles empieza mañana. Habrá que hacer un gran partido. Tenemos cuatro días para recuperarnos y en la mente de todos está dar lo mejor. Es el único objetivo: sacar un equipazo y firmar un gran partido”, aseguró Arbeloa en la previa de un duelo incómodo.

No existe en el vestuario blanco la conciencia de pelear hasta el final por la competición doméstica, a pesar de que el factor anímico puede jugar en contra de un Barça que se llevó un varapalo en una ida en la que esperaba encarrilar la eliminatoria antes de visitar el Metropolitano. El Madrid también cayó, pero la lectura que se ha instalado en el club es que Neuer fue el MVP.

Marzo de crédito, abril de hipoteca

“¿Si sentimos que no hay margen en Liga? Somos conscientes de que cada partido es muy importante. Ahora tenemos menos margen de error. Si no tenemos opciones, seguiremos peleando igual. Sabemos lo que representamos y la exigencia que conlleva. Estamos dispuestos a afrontarlo”, dijo Arbeloa en un discurso que disfrazó de resiliencia, consciente de que debe poner todos los huevos en la misma cesta.

Rashford mostró su indignación por la jugada de las manos de Pubill en el interior del área / CBS @CBSSportsGolazo

A esto hay que sumarle la tendencia a denostar las competiciones españolas con el argumento difundido por el propio Arbeloa o por la televisión oficial del club, que se refiere de manera despectiva a la “Liga Negreira”. El técnico volvió a recurrir a la cortina de humo arbitral en la previa del duelo contra el Girona cuando fue preguntado por la actuación de Kovacs en el Barça 0-2 Atlético. Es más, eludió responder a una pregunta concreta sobre el penalti de Pubill.

El mes de marzo le dio alas a Arbeloa para reafirmarse en un cargo en el que, nada más llegar, sufrió el siniestro total de la Copa contra el Albacete. Después vendrían sonoras pitadas e incluso cánticos contra el palco. Siempre se ha situado como escudo del club y, por supuesto, de Florentino. Ganar a Mourinho, Guardiola y Simeone le otorgó el crédito futbolístico que le faltaba. Pero fue un saldo con fecha de caducidad que el Bayern de Kompany puede liquidar en apenas unos días cruciales para su futuro.