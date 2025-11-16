Arbeloa cuestiona a Joan Martínez

Joan Martínez es una de las perlas que se moldea en la cantera del Real Madrid. Un central al que comparan con su ídolo Sergio Ramos por sus condiciones y su estilo de juego. Un defensa de 18 años que mide 1,92 metros, diestro que se maneja bien con la izquierda y con unas condiciones inmejorables para triunfar.

Lesión de rodilla

El jugador de Alginet llegó a La Fábrica en el verano de 2023 procedente de la cantera del Levante. Su rendimiento llamó pronto la atención para debutar con el primer equipo el verano siguiente ante el Milán, en la gira del equipo por Estados Unidos. Sin embargo, el destino le guardaba una mala pasada, porque una semana después se rompía el ligamento cruzado anterior de una rodilla en un entrenamiento con el primer equipo.

Pasó por el quirófano días después, para volver a jugar con el Castilla en el inicio de esta pretemporada. A las órdenes de Arbeloa, que conoce bien sus condiciones, se ha hecho un sitio en el equipo, aunque el técnico del filial no está contento con su actitud en consonancia a las grandes condiciones que tiene.

Entrenar más fuerte

Arbeloa sabe bien lo exigente que es jugar en el Real Madrid. Él lo sufrió tras criarse en su cantera, de la que salió cedido al Deportivo y dar el salto al Liverpool para regresar al equipo blanco cuatro años después, donde estuvo ocho temporadas consecutivas. Arbeloa le dedicó unos minutos a Joan Martínez tras el triunfo del Castilla ante el Cacereño (2-0).

“Joan es un chico con muchas condiciones, pero le queda un camino muy largo”, empezó diciendo para cuestionar su actitud: “Tiene que entrenarse muchísimo más fuerte de lo que lo hace. Debe estar mucho más concentrado y emplearse con muchísima más intensidad”. Después, echaba el órdago: “Si quiere ser jugador del Real Madrid tiene que saber que la exigencia en ese puesto es altísima”.

Ser profesional

“No le vale con lo que hace ahora para ser jugador del primer equipo y hasta que no sea consciente de eso será un gran jugador en el Castilla pero lo de arriba es otra historia”, subrayaba, para asegurar que están centrados en sacar lo mejor del jugador: “Estamos trabajando en eso, en que sea consciente de eso, de que hay que ser profesional y entrenar al máximo cada día y que ahí tiene su gran salto de mejora para ser jugador del Real Madrid”.

“Tiene las condiciones físicas, mentales y técnicas necesarias, pero la exigencia es tan grande que con lo que hace ahora mismo no le vale”, sentenciaba el técnico del filial blanco, al que no le vale la versión actual de su central, y al que exige el máximo si quiere ser uno de los pocos jugadores de ‘La Fábrica’ que consiga dar el salto directo al primer equipo.