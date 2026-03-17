Arbeloa retiró a Courtois por protección en el City - Madrid: "Hemos tenido suerte en estos dos partidos, pero hemos sido mejores"

Álvaro Arbeloa ha aprendido a madurar también sus intervenciones. Solo él creyó cundo el destino le cruzó como el Manchester City de Guardiola. Pero no quiso hacer más sangre de la necesaria en un pase que lleva su firma. El 3-0 de la ida y la expulsión de Bernardo Silva le permitió gestionar el partido desde el banquillo, dando entrada a Lunin por Courtois para proteger a la joya de su corona.

"Todo cambió tras el penalti"

"Ha sido por precaución, tenía molestias y esperamos que esté el domingo", dijo sobre el belga, no descartando que esté en el Bernabéu para recibir a su gran enemigo, el Atlético. Sobre el partido: "Ellos han salido como sabíamos que iban a salir, a apretar mucho, nos ha faltado un poco de paciencia con balón en ese primer tramo pero hacerlo es más complicado que decirlo, y después del penalti cambia todo".

El tanto de Vinicius, que rubricaría su actuación con un doblete, le permitió al Madrid vivir tranquilo, a pesar de dejarse llevar en la segunda mitad. "Seguro que inconscientemente, pero hemos hablado en el descanso que teníamos que aprovechar que teníamos uno más y hemos tenido ocasiones para meter un gol antes y muy contentos por la victoria", añadió el madridista.

"Darme la enhorabuena y yo desearle suerte para la final del domingo". De ese modo definió el intercambio con Guardiola tras el 2-1, haciendo referencia a la final de la EFL Cup que el City tiene contra el Arsenal este domingo. "No me atrevería a decir que le puedo ganar nada a Guardiola. No sé cuántos mil trofeos ha ganado; lo que hemos ganado ha sido la eliminatoria", argumentó Arbeloa.

El cambio con respecto a Xabi Alonso

"Uno analiza al rival y busca cómo hacerle daño. Espero que eso nos refuerce como grupo. Estoy contento por los jugadores porque se merecen el reconocimiento al esfuerzo. No fue nada fácil con todas las bajas. Somos un gran equipo y una gran familia", insistió sobre un argumento que le había faltado al Madrid de Xabi Alonso, donde todos los males personales habían amargado la convivencia.

"Te escribo un libro si quieres sobre esta temporada. Cada día en el Real Madrid es un aprendizaje. Lo más importante es ir conociendo cada vez más a mi equipo, a mis jugadores. Hacerles entender esto, que tenemos que ser un gran grupo, que sin esfuerzo no hay recompensa", resumió, huyendo de los piropos de los mismos que sabe, le irán a buscar, cuando vengan mal dadas.

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Ahora, ¿Bayern? "Lo que venga, lo importante es estar ahí y si quieres ser campeón de Europa tienes que ganar a los mejores", sentenció el técnico blanco. "Este es el camino, esté quien esté en el campo. No hablo solo de Champions League, sino también de LaLiga. Cuando no estamos unidos como equipo y como bloque, nos pueden ganar. Hay que luchar y clasificarse para ganarle a cualquiera", dejó claro un entrenador que en sus dos primeras eliminatorias se ha llevado por delante a Mourinho y Guardiola.