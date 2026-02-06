Arbeloa copia siete estrategias de Zidane, pero le faltan dos

Ambos llegaron en situaciones similares. El francés triunfó sacando lo mejor del equipo con una estrategia que funcionó. Logró relanzar a un equipo dormido para hacer historia y ganar tres Champions consecutivas contra pronóstico. Son historias paralelas una década después. Ahora, Arbeloa copia siete reglas de Zizou, pero hay dos a las que no llega.

Benítez y Xabi Alonso

La primera similitud es que ambos llegaron al primer equipo como entrenadores interinos desde el Castilla . Su labor en el filial convencía al club, que decidió dar la oportunidad al francés como ahora lo ha hecho con el salmantino. La segunda coincidencia es que ambos sustituyeron a entrenadores con pasado madridista: Rafa Benítez y Xabi Alonso.

El apoyo de los pesos pesados

Zidane buscó desde el minuto uno el respaldo de los pesos pesados. Los mismos que acabaron con el trabajo de Rafa Benítez, al que retiraron su confianza al poco de llegar. Arbeloa ha llegado en una situación calcada. Los jugadores actuales se revolvieron contra el método de Xabi Alonso y el club prefirió apoyar al vestuario antes que al entrenador.

Replicar mensajes

“Tengo a los mejores del mundo y estoy orgulloso, aunque estemos en un momento un poco complicado”, decía Zidane defendiendo a capa y espada a los jugadores, mensajes que Arbeloa replica ahora: "Siempre quiero a los mejores jugadores en la cancha. Y mientras más minutos estén disponibles las estrellas para el equipo, mejor... Ellos pueden hacer la diferencia en cualquier momento. Habrá gente que no sea fan del Madrid y no los quiera en la cancha”.

Cercanía al equipo y Florentino Pérez

El quinto punto en común es que ambos llegan de abajo, conocían perfectamente a la primera plantilla. Zidane había sido ayudante de Ancelotti y Arbeloa es amigo personal de Xabi Alonso con el que comparte confidencias. La sexta similitud es que ambos son hombres de confianza de Florentino Pérez, una extensión del presidente en el vestuario. Mueven los hilos que señala el presidente.

Estilo y dos diferencias

Llegaron con la idea de rescatar el estilo de juego ofensivo acorde a la tradición que adorna la historia del Madrid, jugar al ataque. Zidane sacó rédito y Arbeloa está en ello. Pero hay dos diferencias que Arbeloa no cumple respecto a Zidane. Le falta la autoridad moral que tenía como mito del fútbol mundial y el favor de la prensa, a la que el francés tenía encandilada e incluso le hacía la ola. Arbeloa está lejos de eso.