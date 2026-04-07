Arbeloa confía en la remontada: "Estamos vivos"

El Madrid consiguió reascar un resultado interesante para la vuelta en Múnich. Los blancos se la jugarán en el estadio del Bayern tras evitar un desastre mayor en el Bernabéu: "Estamos vivos. Estamos a un gol de empatar la eliminatoria y somos capaces de ganar en cualquier campo. El 0-2 hubiera sido difícil de remontar. Una pena no haber logrado el empate", explicó Álvaro Arbeloa tras el encuentro en la rueda de prensa.

Los blancos sufrieron durante gran parte del encuentro, pero el Madrid siempre sabe cómo salir de estas situaciones en Europa. Un gol de Mbappé lo deja todo abierto para Múnich, aunque el salmantino sabe lo que debe corregir: "Un poco hundidos de más. No era nuestra idea. Quizás eso les ha dado demasiado control. También nos ha faltado control en los momentos de máxima presión del Bayern. Es difícil, pero si no te quedas con el balón y coges aire... Es difícil".

Vinicius, frustrado durante un lance del encuentro ante el Bayern / EFE

"Teníamos que tener mucho cuidado con las pérdidas. El gol después del descanso ha sido un mazazo, pero nos hemos repuesto bien. Nos han marcado en dos pérdidas. Nos quedamos con la sensación de que estamos vivos y de que iremos a Múnich a por el partido", añadió el entrenador del Real Madrid.

El Madrid podría haber marcado algún gol más si no hubiese sido por un espectacular Manuel Neuer, pero los alemanes también perdonaron una victoria bastante mayor: "Un gol nos podía mantener en la eliminatoria, no nos podíamos volver locos. Hay que tener cabeza en este tipo de situaciones".

Los merengues se la jugarán el miércoles 15 de abril en el Allianz Arena. Un solo gol separa al Madrid de forzar una prórroga, algo que muchos hubieran firmado tras el segundo gol de Kane en el Bernabéu.