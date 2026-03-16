Arbeloa: "Es complicado que sin el mejor jugador del mundo un equipo pueda ser más competitivo"

Arbeloa ganó la primera batalla a Pep Guardiola en Madrid. El salmantino dejó la eliminatoria casi sentenciada y sorprendió a todos, incluso al entrenador del City, que no pudo contener a un gran Fede Valverde. A pesar de la gran rivalidad entre ambos y su pasado en los Clásicos, ninguno de los dos entrenadores ha perdido la compostura en esta primera mitad de contienda y Arbeloa sigue sin fiarse del resultado a pesar de la elevada renta.

"Quiero ver el mismo Madrid de la ida. Tenemos la obligación de salir a ganar. Sabemos que este estadio no es nada fácil. Tenemos que salir con esa mentalidad. Humildad y ambición es lo que se tiene que ver mañana. No podemos tener otra cosa en la cabeza que dar un rendimiento a nuestro mejor nivel, como en la ida o incluso más", explicó en la rueda de prensa previa al duelo.

¿La vuelta de Mbappé afecta a los planes?

La gran novedad de la convocatoria fue la vuelta de Kylian Mbappé a la lista blanca. En las últimas semanas se ha afirmado desde la capital que el equipo juega mejor sin el francés, algo que Arbeloa niega categóricamente: "Es complicado pensar que sin el mejor jugador del mundo un equipo puede ser más competitivo. Eso habla muy bien de la plantilla del Madrid. Estoy feliz de que, sin el mejor del mundo, la gente hable de lo bien que está el equipo. Mbappé ya está disponible... así que mañana ya veréis".

Eso sí, con Mbappé en el campo el planteamiento del entrenador debe cambiar: "Mbappé nos da cualidades diferentes que otros jugadores como Brahim. Pero también se relaciona muy bien. Es muy inteligente; es lo mejor que tiene. Se mueve bien a los espacios; estoy deseando tenerlo en el campo. En el juego va a ser muy importante".

Mbappé, con el Real Madrid / Agencias

Vacas sagradas

Poco a poco el Real Madrid va recuperando efectivos para esta fase clave de la temporada. Arbeloa sabe que necesita a los máximos jugadores posibles y celebra el gran nivel de los jóvenes: "No he sentido tener vacas sagradas. Hay jugadores que ya habéis visto durante este tiempo que se han ganado sus minutos: Vinicius, Tchouameni, Valverde. Para mí no son vacas sagradas. Los chavales de la cantera dan un grandísimo nivel y están jugando muy bien. Saben lo que es el Real Madrid y aportan mucho. Cuando se recuperen los jugadores, voy a tener muchas más opciones. Con tantos partidos, ojalá seamos capaces de tener a los 11 más adecuados dentro del terreno de juego".

La gran primera parte de eliminatoria ante el City volvió a abrir el debate sobre si Arbeloa debe quedarse la próxima temporada, algo que a él no le da importancia: "No creo que me juegue el puesto en estos partidos. No me preocupa, lo único que quiero es ganar el partido de mañana. Que el madridismo esté ilusionado como está ahora. Es lo más importante. El tiempo que esté en esta silla no me preocupa. Estoy entrenando como si llevara 15 años aquí".

Para finalizar, no quiso dar importancia al no entrenamiento del City en la previa y advirtió de lo posible que es su rival: "Pep lo ha explicado esta mañana. Lo han hecho varias veces y les ha salido bien. No seré el osado que quiera darle consejos a Guardiola. Pueden jugar con los ojos cerrados, entrenando y sin entrenar".