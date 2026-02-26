Arbeloa, sobre el choque de Asencio: "Se nos ha encogido un poco el estómago"

El Real Madrid se clasificó a los octavos de final de la Champions, pero lo más importante tras el encuentro era saber el estado de Asencio tras su golpe. Arbeloa tranquilizó a la afición tras el encuentro: “Parecía algo del cuello, no parece grave. Ha ido al hospital y ojalá se quede en susto. Se nos ha encogido un poco el estómago y parece que no va a ser nada”, dijo en zona mixta.

El salmantino consiguió superar una eliminatoria muy complicada, en gran parte gracias al buen nivel de Vinicius Jr. Algo que celebró en rueda de prensa: “He sentido alegría tras el gran gol de Vinicius. Se lo merece. Está jugando muy bien y sin Mbappé es muy importante”.

Vinicíus, durante el Real Madrid-Benfica. / AFP7 vía Europa Press

Precisamente, la baja del francés fue una de las grandes noticias de la previa. El Madrid sigue sin saber hasta cuándo perderá a su máximo goleador: “Ayer se tuvo que salir del entrenamiento. Otros días ha sentido molestias. Después de ayer, creemos que lo mejor es que pare. Ahora a esperar. Esperemos que no se alargue muchísimo”.

El Madrid sufrió, pero estará en octavos. Algo inevitable en esta competición, según Arbeloa: “En cualquier partido de Champions no lo tendrás fácil los 90’, habrá momentos de sufrir. Nos ha costado salir; nos han apretado bien. A todos los equipos se nos atraganta mucho un bloque bajo; no solo al Real Madrid. Cualquier bloque bajo, con poco espacio, te va a dificultar mucho el ataque. Tenemos margen de mejora ahí, independientemente de las características de nuestros jugadores. Necesitamos mejorar también un concepto de ataque global: estar más organizados, tener más fluidez. Jugar casi con los ojos cerrados. Yo soy muy optimista y espero ser capaz de hacerles mejorar”, sentenció el técnico.