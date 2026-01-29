Arbeloa se carga el legado de Xabi Alonso en dos semanas

Dos semanas. Ese es el tiempo que ha necesitado el nuevo Real Madrid de Álvaro Arbeloa para dinamitar lo poco que había dejado Xabi Alonso en la casa blanca. La apuesta de la directiva por un cambio en el banquillo no solo no ha mejorado el rumbo del equipo, sino que ha provocado una caída abrupta en las competiciones del KO. El balance es demoledor: eliminados de la Copa del Rey y fuera del top-8 de la Champions League en apenas catorce días.

Álvaro Arbeloa, en el banquillo de La Cerámica. / Alberto Saiz / AP

Xabi Alonso fue despedido en un contexto discutible, pero el Real Madrid estaba vivo en la Copa del Rey y tenía encarrilada la clasificación directa para los octavos de final de la Champions, instalado en el top-8 a falta de una jornada. La sensación era mala y la comunicación con el vestuario peor, pero el equipo estaba vivo.

Ese margen ha desaparecido con Arbeloa

El estreno del nuevo técnico fue traumático. En Copa del Rey, el Real Madrid cayó eliminado ante el Albacete, equipo de Segunda División, en un partido que pasará a la lista negra del club blanco. Un golpe histórico, tanto por el rival como por las formas. Xabi Alonso consiguió pasar la primera ronda, aunque fuera ante un equipo de Primera Federación, pero Arbeloa se confió y terminó cayendo ante un conjunto de una división menos.

El segundo mazazo llegó en Europa. En la última jornada de la fase de grupos de la Champions, el Real Madrid dependía de sí mismo para sellar el pase directo al top-8. El escenario era exigente —Lisboa— y el rival, incómodo: el Benfica de José Mourinho. El resultado fue un 4-2 en contra que dejó al conjunto blanco fuera de los ocho mejores y condenado a una repesca innecesaria, con más desgaste y presión añadida. A pesar del buen rendimiento de los blancos ante el Mónaco, la versión que mostraron en la que fue su casa el año de la décima dejó mucho que desear.

Xabi Alonso, en una sesión de estrategia con el Real Madrid / SPORT.es

Más allá de los resultados, las sensaciones son incluso más preocupantes. El equipo ha perdido solidez defensiva y claridad en el plan de partido. Ante los lusos fue evidente. No ganaron un duelo en el centro del campo y el equipo de Mourinho dominó completamente la escena. Las decisiones desde el banquillo han sido cuestionadas y el discurso no termina de conectar, a pesar de que la plantilla vive mejor que con Xabi.

La destitución del tolosarra fue un mensaje de la directiva. Muy positivo para los futbolistas, pero muy malo para el Real Madrid. En el conjunto blanco se hace lo que ellos quieren y Arbeloa, por ahora, no ha conseguido unir a nadie a su causa. Mientras el vestuario lo gobiernen los futbolistas, dará igual quién esté sentado en el banquillo. Xabi dejó un pase a octavos encarrilados a pesar de las malas sensaciones, pues ahora solo quedan las malas sensaciones y una repesca innecesaria para cargar el calendario del conjunto blanco.