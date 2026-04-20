Arbeloa hace campaña contra los árbitros para salvarse: "Nos privaron de estar en semifinales" y "ganar una Liga es más difícil que una Champions"

Jornadas y semanas largas para el Real Madrid. Clima prerrevolucionario en Valdebebas después de la eliminación contra el Bayern en Champions, donde cada actor juega su propia partida. La de Álvaro Arbeloa está clara: aprovechar el efecto recuerdo de lo que considera una eliminación honrosa y evitar que la lista de candidatos a sucederle le devore. Como coartada para una temporada sin títulos, los árbitros.

El plebiscito del Bernabéu

Tanto en Europa, "donde nos privaron de estar en semifinales", como en LaLiga, "que es más difícil de ganar que una Champions; son circunstancias como las que vivimos contra el Girona". Arbeloa se negó, antes del encuentro contra el Alavés (martes, 21:30), a dar una respuesta directa sobre su continuidad. Leyendo entre líneas, cualquiera percibe que quiere agarrarse al puesto como sea.

Denís

"Son decisiones del club. Yo tengo comunicación directa todas las semanas con el club y tengo una grandísima relación, pero el único futuro que me preocupa es el de mañana. Son siete partidos más importantes de lo que pueda parecer. Lo tenemos que demostrar", defendió antes de un partido cuya relevancia clasificatoria es mayor para el visitante que para el local.

Pero Arbeloa quiere estirar el chicle. Conseguir que sus jugadores no se desconecten, en lugar de reservarse para el Mundial, es tanto o más difícil que quedarse a las puertas de jugar una semifinal de Champions. "¿Los pitos? No me preocupan, porque he sentido en la calle que el madridismo está con el equipo. Tenemos que hacer un buen partido y ganarnos los aplausos del Bernabéu", espera, aunque la realidad, como tantas veces esta temporada, puede jugar en su contra.

Protección para Camavinga

De ahí la teoría del mal arbitral para darse un abrazo silencioso con el que reforzar el corporativismo. "Hemos vivido circunstancias como ante el Girona que hacen que para el Madrid sea más fácil ganar una Champions que una Liga. Alguna razón encontraremos y es fácil de ver a vista de muchos", argumentó con un recurso del que ya ha tirado más veces esta temporada en los momentos críticos.

Champions

Ahora, también en Europa: "El sentimiento en la calle es que nos privaron de estar en semifinales. Eso es lo que he podido sentir. Camavinga está dolido, como todos. Fue una acción, a todas luces, un error grave del árbitro. Está claro que no sabía que tenía una tarjeta; me parece un error muy grave. Y, aun no teniéndola, es condicionar mucho a un jugador en un partido así". Igualmente, quiso expiar los pecados del francés: "Cuenta con mi confianza y la del club, el cariño de la afición y ojalá pueda estar aquí muchos años más".

Dos acciones, el codazo de Vitor Reis a Mbappé frente al Girona y la expulsión de Vinčić a Camavinga por desplazar el balón, sirven para explicar la consecuencia real de lo vivido este año. Algo que el propio Arbeloa supo resumir: "Estos meses creo que hemos rendido mejor en las grandes citas que con rivales de menos identidad. Si hablamos de estos tres meses, tenemos mucho margen de mejora". A eso se abraza, al recuerdo de las grandes citas. "No creo que haga falta una revolución para volver a luchar por títulos", terminó pidiendo, consciente de que ese proceso sería su fin como entrenador del Real Madrid.