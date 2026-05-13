Arbeloa calca el discurso de Florentino: "¿Nos ha robado siete ligas el Barça? Por supuesto"

El enemigo exterior. El mundo contra el Real Madrid. El caso Negreira como el condicionante de temporadas sin títulos. Álvaro Arbeloa calcó el discurso de Florentino Pérez en la rueda de prensa previa al duelo contra el Real Oviedo. Un equipo descendido en un encuentro sin nada en juego. Cuando llegaron las preguntas deportivas, quiebros. Para todo lo demás, la teoría de una conspiración antimadridista. ¿Sobre su futuro? “Pido respeto”. ¿Jugará Mbappé? “Veremos si termina el entrenamiento”. ¿Tensión en el Bernabéu? “Siempre volvemos, el Madrid siempre vuelve”.

El Madrid sin Florentino

Algunas preguntas que acompañaron la intervención del máximo dirigente, en la que cargó contra los medios de comunicación, se repitieron en Valdebebas. Como cada previa, como cada partido y como cada día. "¿Siente que el Barça le robó siete Ligas?". "Por supuesto. Todos sabemos lo que ha sucedido durante 20 años, que sepamos. Habrá cosas que no sepamos. Sería bueno que se resolviese el Caso Negreira. A todas luces, no es legal ni tiene sentido para los que formamos parte del fútbol. Parece mentira que solo el fútbol defienda la legalidad. Es un sentimiento que tenemos todos los madridistas", defendió.

Arbeloa: "Si nosotros hemos tocado fondo, los demás ¿qué tocan?" / REAL MADRID TV

Arbeloa confesó que no es socio del Real Madrid, pero hizo campaña igualmente por Florentino, quien anunció la convocatoria de elecciones a pesar de haber sido reelegido en 2025 hasta 2029. “No soy socio, así que no voy a votar. Yo he conocido el Madrid sin Florentino. Sé cómo era antes de su llegada y sé cómo han sido estos 26 años. El aficionado madridista se ha dado cuenta de lo que ha hecho Florentino, más allá de los títulos. Si hay alguien capaz de darle la vuelta a esta situación es Florentino Pérez”. Y, de nuevo, lo ha logrado, porque el clima irrespirable que se esperaba para el penúltimo partido del Bernabéu se ha disipado.

El propio entrenador del Real Madrid se afanó en describir la situación: “Siempre he dicho que este club es más fuerte cuando su afición y el equipo están juntos. Así ha sido durante la historia, somos una familia. Siempre volvemos, el Madrid siempre vuelve”. Para Arbeloa, la entidad no ha tocado fondo, “no llevamos 50 años sin ganar nada, porque a nosotros nos da por ganar alguna Copa de Europa. No sé si alguien se atrevería a afirmar que el Real Madrid no ganará nada el año que viene. No entiendo los análisis de vestuario desunido”.

El futuro incierto de Arbeloa

Para Arbeloa, hay “una doble vara de medir, que siempre ha estado ahí. Llevamos dos años sin títulos, otros llevan muchos más. ¿Cuántos han ganado las Champions que tenemos nosotros? Y se pone en tela de juicio la estabilidad del club. Pero el socio no es tonto, entiende y le duele este maltrato”. La teoría, de sobra conocida, pero la práctica y el resultadismo demuestran que el Real Madrid ha sido protagonista en los últimos meses por todo, menos por éxitos deportivos.

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Historias, con nombres propios, como el de Mbappé: “Vamos a ver si puede acabar la sesión hoy. Ayer lo hizo. Si está y puede completarla, seguro que tendrá minutos para demostrar el compromiso con el club y, a pesar de esas cuatro tarjetas, intentar jugar estos tres partidos que quedan”. O el de Carvajal: “No he hablado con él sobre la prelista, es una pena, yo siempre le tendría en mi equipo. Hay que respetar la opinión de otros entrenadores, pero es una lástima que no defienda a la Selección. Ayer se reincorporó al grupo, entiendo que podrá estar disponible. Que se pueda despedir de la temporada teniendo minutos”.

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Y, por supuesto, él mismo como otro frente a resolver: “Entiendo las dudas sobre mi futuro, yo haría las mismas si estuviese ahí. Pero la filosofía que tengo es no mirar por mí, sino por lo mejor para el Madrid”. La conclusión: “Entiendo las críticas por las decisiones que tome, muchas veces digo lo que pienso y en otras digo lo que debo. Pero así me relaciono con los jugadores, así lo he hecho en la cantera también. Un entrenador debe ser un escudo ante sus jugadores”. Y del presidente, por lo que pueda pasar.