Real Madrid
Arbeloa hace bueno a Xabi Alonso
Con el mismo número de partidos, el tolosarra supera ampliamente al salmantino en casi todas estadísticas (23), solo igualan en que ninguno hizo jugar bien al Madrid y que han tenido roces con el vestuario
Entre los dichos del rico idioma español hay uno que dice que “otros vendrán que bueno te harán”. Xabi Alonso puede presumir de que el refrán se hace realidad en su caso tras su corto paso por el banquillo del Real Madrid. Sale bien parado en la comparación con el entrenador que le sustituyó, Álvaro Arbeloa. Los datos descubren que el tolosarra ha sido más rentable para los intereses blancos que los del salmantino en los 23 primeros partidos dirigidos por ambos.
Juego y trato
Hay dos aspectos que pueden considerarse empate técnico: el juego del equipo, ninguno aprueba, y los problemas con el vestuario. En el primer caso, es achacable a los jugadores, señalados desde el año pasado por no hacer ni caso a Ancelotti, actitud que han prolongado esta temporada con sus dos relevos. Con los tres hubo brotes verdes en el juego, pero fueron espejismos que confirman la desidia de muchos de sus futbolistas.
El italiano tuvo más mano izquierda que sus dos predecesores en el trato con los jugadores. Xabi y Arbeloa han tenido también sus roces con el vestuario, aunque en el caso de Xabi Alonso fue más inconveniente por su choque con Vinícius, que arrastró a otros jugadores con peso específico como Bellingham.
Ese enfrentamiento disgustó a la cúpula del club. Fue el principio del fin y detonante definitivo de su salida. Arbeloa ha sido más hábil, se ha alineado con las estrellas para disfrute de los dirigentes, pero ha ninguneado a otros más disciplinados y dóciles que no gozaban de ese apoyo institucional. Ha mimado en excesos a las estrellas para no sacar el máximo de ellas salvo con Vinícius, el gran ‘ofendido’ de Xabi Alonso.
Mejor Xabi
Comparadas las estadísticas de uno y otro, Xabi Alonso acumula mejores datos en casi todas las parcelas. Solo los goles marcados favorecen a Arbeloa, dos más (49-47). El motivo se puede deber a recuperar el ánimo de Vinícius, que ha marcado los mismos goles que Mbappé con el salmantino en el banquillo: 13. El brasileño marcó seis y el francés 29 a las órdenes de Xabi Alonso.
En las demás estadísticas sale ganador el guipuzcoano. En una clasificación parcial, ha sumado siete puntos más de los 69 en juego: 51 por 44. Otro aspecto importante que define el bloque es el defensivo. El Madrid encajó siete goles menos con Xabi que con Arbeloa, 23-30. Uno por partido frente al 1,3 del actual técnico, que deja al descubierto esas carencias colectivas partiendo de la máxima de que defender es labor de todo el equipo.
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