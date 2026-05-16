Arbeloa blanquea la rajada de Mbappé: “No me ha dolido”

La comparecencia de Ávaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, fue igual de breve que su paso por el banquillo del primer equipo respondiendo a siete preguntas que permitió el responsable de prensa del equipo. Quiso “naturalizar y normalizar” sus diferencias con Mbappé, afirmando que no le “duele” que hiciese pública su conversación privada. Apoya que Mourinho sea su relevo, porque “es el número 1” como entrenador y lo que más le duele de los cuatro meses que lleva en el banquillo “no ayudar a ganar algún título”.

Arrugado ante Mbappé

“¿Si he hablado con Mbappé? Acabo de cruzarme con él y le he dicho que esté tranquilo, que ya me encargaba yo”, aseguró, para preparar el terreno en un intento de disfrazar el paso atrás en su enfrentamiento: “Puede parecer noticia lo que dijo sobre lo que hablé con él. Le doy naturalidad. Sé lo que siente un jugador en cualquier situación; sé que es jugar más, menos o no jugar y entiendo que no estuviese contento y me gusta”.

“No comprendería que no quisiese jugar”, agregó, y sacó el extintor: “Para mí la situación es de mucha más normalidad de la importancia que se le ha dado. Cada uno puede tener su opinión. Pensé que era mejor que jugara la segunda parte. Si hubiese jugado el domingo, la situación hubiese sido completamente distinta”.

Pese a que es de los que prefiere que lo hablado en el vestuario, se quede en el vestuario, justificó que Mbappé fuera a su yugular tras el partido ante el Oviedo sacando a relucir la charla que tuvieron: “No me ha dolido. No tengo miedo a que comenten las conversaciones. Cuando hablo en privado me gusta mantenerlo en privado, pero no me molesta que lo cuenten. Hablé con él antes del partido y es lo que os comenté entonces. Sin mayor problema”.

Su amigo Mourinho

Salvo sorpresa, Mourinho será su relevo para hacerse cargo de un vestuario “ingobernable” como lo definió el periodista que le preguntaba: “No comparto lo de ingobernable. Si el club toma la decisión, lo anunciará cuando crea oportuno”. Preguntado si seguía pensando lo mismo del portugués tras la convulsa eliminatoria de Champions ante el Benfica, ratificó su opinión.

Mourinho habla con Arbeloa / EP

“Fui muy claro cuando dije lo que pensaba de él. Como jugador y madridista pienso que es el número 1. Cuando nos enfrentamos hace un mes, lo pensaba y lo seguiré pensando. Siempre será 'uno di noi'. Si está aquí la temporada que viene, seré muy feliz de que vuelva a casa”, afirmó.

Despedida y títulos

Asume que no seguirá en el puesto, pero asegura que se va contento de los cuatro meses que ha estado al frente del equipo: “Cuando llegué era entrenador de 1ª RFEF, y me voy siendo entrenador de Primera División jugando Champion. Ha sido una grandísima experiencia, con un aprendizaje enorme en lo personal y en lo profesional. Y he hecho un máster delante de vosotros. Cuando acabe, aparte de haber crecido, me marcharé con la conciencia tranquila”.

Arbeloa, en su comparecencia ante la prensa / EFE

Sí reconoció que se irá con deberes por hacer: “Aquí siempre es complicado cuando no ganas. Lo que más me duele es no haber ayudado a ganar títulos. Es la exigencia que tenemos, dar esa ilusión a tanta gente que arrastramos sobre nuestros hombros. Será la mayor decepciones que me llevo en este tiempo”.

Su “casa” y el Sevilla

“¿Cómo me gustaría que me recordase la afición y el vestuario? No lo sé”, dijo para arrancarse: “El Madrid tiene millones de aficionados y unos estarán más de acuerdo y otros menos. He sentido el cariño de la afición. Tengo de 43 años y 20 los he pasado en el Real Madrid como jugador, entrenador y embajador. Son muchos años en la que considero es mi casa, mi club”.

Por último, habló del partido ante el Sevilla: “Ha hecho las cosas muy bien en los últimos tres partidos. Tiene un grandísimo entrenador, con mucha experiencia. Luis le ha dado la vuelta a la situación. Jugaremos en un estadio ilusionante, con un gran ambiente, respaldado por una de las mejores aficiones de España de un grandísimo club. Van a querer hacer un gran partido. Será una dura batalla”.