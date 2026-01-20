Arbeloa, sobre Vinicius: "El abrazo que me ha dado se lo ha dado a todo el madridismo"

Arbeloa vivió su primera gran noche en el Bernabéu tras superar con mucha comodidad al Mónaco. El estadio blanco y el conjunto madridista hicieron las paces tras el pasado sábado, donde se escucharon sonoras pitadas a varios futbolistas. El salmantino celebró en rueda de prensa el encuentro de sus jugadores: "Ha sido un partido maravilloso en nuestro estadio, con nuestra gente, con un gran ambiente. Esta es la imagen que queremos ver".

Uno de los grandes protagonistas del encuentro fue Vinicius Jr. El brasileño provocó cuatro goles y se reconcilió con el Bernabéu tras el pasado sábado, algo que alegró mucho al salmantino: "Cuando el Bernabéu está con Vini, es imparable. Cuando está feliz, es el más desequilibrante que hay. Lo necesitamos y se lo merece mucho. El abrazo que me ha dado se lo ha dado a todo el madridismo. Ha sido una noche redonda para él. Sabe que tiene toda mi confianza para mostrar su fútbol y toda la magia que tiene. Yo he visto un Bernabéu entregado a Vini y a sus jugadores por el esfuerzo que han hecho. Ha habido un gran esfuerzo de todos. Fede y Camavinga jugaban en posiciones que no eran las suyas; me pone muy feliz que antepongan al grupo. Es lo que necesitamos. Muy contento por volver a ver a Carvajal y el debut de Mesonero".

Los blancos se acercan mucho al top-8 tras esta victoria, pero a pesar del mal momento que vivieron, Arbeloa tiene claro que la Champions es el objetivo: "El Madrid de Arbeloa no, el Real Madrid siempre es favorito. Es su competición. Hay grandes equipos, pero siempre vamos a ser favoritos. El Bernabéu ha demostrado que, cuando están con su equipo, el Madrid es mejor. Da igual los jugadores; lo que siempre hay en común es un gran público en las grandes noches. Todos saben lo que significa jugar en este estadio. La exigencia es grande y tenemos que ser los primeros en jugar como lo hemos hecho hoy".

La llegada de Arbeloa al Madrid se asimila en circunstancias a la llegada de Zidane, aunque el salmantino no quiere compararse con el francés: "¿Quieres que gane tres Champions seguidas yo también? Lo que pasó en aquella época fue histórico. Lo que hizo Zidane fue increíble; será difícil repetirlo. Vamos a luchar por todo. No creo en las coincidencias, creo en el trabajo".

Para finalizar, el entrenador blanco afirmó que tiene ganas de recibir a Brahim en su equipo tras lo sucedido en la final de la Copa África: "Ha hecho un torneo fantástico. Si Marruecos llegó a la final, en gran parte es gracias a su trabajo. Tenemos ganas de recibirlo. Nuestra forma de jugar se puede adaptar a varios puestos. El jueves estará con nosotros. Los compañeros tienen ganas de darle un abrazo enorme".