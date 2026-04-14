En directo
REAL MADRID
Arbeloa y Bellingham, en directo: rueda de prensa previa al Bayern - Real Madrid de Champions
El técnico y el centrocampista serán los protagonistas encargados de responder a las preguntas de los medios en la previa del encuentro que se disputará en el Allianz Arena
Tras la rueda de prensa, el Real Madrid se ejercitará a partir de las 19h de la tarde, en lo que será el último entrenamiento antes del partido.
Una misión complicada
El Real Madrid tendrá que buscar una complicada remontada en el Allianz Arena después del 1-2 a favor del Bayern en el Bernabéu.
¡Bienvenidos!
Buenas tardes y bienvenidos al directo de la rueda de prensa de Álvaro Arbeloa y Jude Bellingham previa al Bayern de Múnich - Real Madrid.
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