Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Atlético - BarcelonaAlcarazIraolaHorario Atlético - BarcelonaCTAFlick AtléticoHaruna BabangidaInglaterra - EspañaEtapa 2 O Gran CamiñoClasificación O Gran CamiñoO Gran CamiñoPaul SeixasCésped MetropolitanoCuadro Barcelona OpenOrden de juego Barcelona OpenSuperordenador OPTASanti CañizaresRafa JódarCubarsí LaminePlayoffs NBAPlay-In NBAWilly HernangómezPartidos Champions hoyDinero ChampionsMaldiniParquímetrosPirineoLos Ratones
instagramlinkedin
En directo

En directo

REAL MADRID

Arbeloa y Bellingham, en directo: rueda de prensa previa al Bayern - Real Madrid de Champions

El técnico y el centrocampista serán los protagonistas encargados de responder a las preguntas de los medios en la previa del encuentro que se disputará en el Allianz Arena

Arbeloa, durante un partido del Real Madrid

Arbeloa, durante un partido del Real Madrid / SERGIO PEREZ

Christian Blasco

Christian Blasco

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Santi Cañizares alucina con los futbolistas del Barça: 'No son capaces de decirles nada
  2. Flick denuncia las primeras artimañas de Simeone ante el delegado de la UEFA
  3. Haruna Babangida, la joya que volvía locos a los veteranos del Barça y no llegó al primer equipo: “Con 15 años era el mejor del mundo”
  4. La convocatoria de Flick antes de viajar a Madrid para el Atlético-Barça de la Champions
  5. Lamine Yamal reta a Simeone antes del Atlético - Barça de Champions: 'A ver si el Cholo me hace un favor...
  6. Juan Carlos Ferrero, extrenador de Carlos Alcaraz: 'Me equivoqué, pero las distracciones cada vez son más golosas
  7. Alarma con Kees Smit, el 'nuevo Pedri': 'Podría rescindir su contrato por unos cientos de miles y marcharse libremente al City, Madrid o Barça
  8. El Barça deja en ‘stand by’ la vía Ruud Nijstad

Arteta, explosivo para levantar a su equipo: "Estoy en llamas"

Arbeloa y Bellingham, en directo: rueda de prensa previa al Bayern - Real Madrid de Champions

Arbeloa y Bellingham, en directo: rueda de prensa previa al Bayern - Real Madrid de Champions

El Spar Girona afronta la Final Six entre el orgullo, las bajas y la ambición

El Spar Girona afronta la Final Six entre el orgullo, las bajas y la ambición

Así está el cuadro del Barcelona Open 2026 en octavos: cruces y posibles rivales de Alcaraz hasta la final

Así está el cuadro del Barcelona Open 2026 en octavos: cruces y posibles rivales de Alcaraz hasta la final

Los datos de Rory McIlroy en el Masters impresionan: 91.000 pasos, pulsaciones de atleta de élite y una rutina obsesiva

Los datos de Rory McIlroy en el Masters impresionan: 91.000 pasos, pulsaciones de atleta de élite y una rutina obsesiva

Óscar Freire, exciclista español, condenado por vejaciones injustas a su esposa y con una orden de alejamiento de seis meses

Óscar Freire, exciclista español, condenado por vejaciones injustas a su esposa y con una orden de alejamiento de seis meses

La hija de José Mourinho desata la locura en el Coachella: "¡Madre mía!"

La hija de José Mourinho desata la locura en el Coachella: "¡Madre mía!"

El frenético calendario de MotoGP amenaza con retirar antes a sus estrellas

El frenético calendario de MotoGP amenaza con retirar antes a sus estrellas