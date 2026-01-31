Arbeloa: "El arrepentimiento es un callejón sin salida"

La euforia se desató en el Real Madrid tras golear en Champions al Mónaco y ganar al Villarreal. Ese estado anímico sufrió un parón en seco el pasado miércoles. Clara y contundente derrota ante el Benfica y bajón en la clasificación de la primera fase de la Champions para pasar de la tercera plaza a la novena y tener que jugar el play off de octavos de final, curiosamente ante el mismo Benfica de José Mourinho.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, quiere olvidar el partido de Lisboa y centrarse en el encuentro de este domingo ante el Rayo Vallecano. "Estamos analizando para saber que hay que hacer y encontrar la constancia que queremos. Seguro que lo vamos a conseguir para tener un rendimiento óptimo en todos los partidos", explica el técnico blanco, que está seguro de que le irá bien tener ahora dos semanas con un solo encuentro al estar fuera de la Copa del Rey: "Estamos trabajando para encontrar la constancia que queremos, no es tiempo de desencanto ni de euforia, es tiempo de trabajo. Vienen dos semanas para poder trabajar a todos los niveles, es lo que buscamos. Llevo 19 días con partidos cada tres días y no lo hemos podido hacer, eso es lo queríamos, tiempo para trabajar".

Arbeloa, tras las derrotas, siempre ha dicho que él es el máximo responsable de la misma, pero tiene claro que no se arrepiente de las decisiones que toma. "El arrepentimiento es un callejón sin salida, hay que aprender de los errores, cuando las cosas no van bien lo más importante es aprender. Seguro que me equivocaré porque tomo decisiones, pero las tomo por el bien del equipo", ha dicho el técnico del Real Madrid, que espera el apoyo del Bernabéu ante el Rayo: "Es un partido fundamental para nuestras aspiraciones en la Liga ante un equipo incómodo, agresivo y sabemos de su dificultad. Espero un Bernabéu que esté con el equipo como estuvo en el último partido en casa. Le pido apoyo porque somos más fuertes con ellos, el objetivo es seguir en la lucha por la Liga y si queremos seguir ahí, los necesitamos. El día del Mónaco estuvimos unidos y se vio lo que somos capaces de hacer".

El entrenador blanco ha hablado de algunos nombres propios. Para empezar de Carvajal y Ceballos. "De Carvajal, el objetivo es que pueda tener continuidad y va un poco más despacio de lo que debería, el objetivo es que vaya sumando minutos y que no recaiga, me gusta ir poco a poco y con paciencia sabiendo que la exigencia es máxima, lo veo cada día mejor, completando entrenamientos más exigentes, necesitamos un poco de tiempo para ver al mejor Carvajal. De Ceballos, sabemos de sus condiciones y cualidades y estoy seguro de que va a ser importante de aquí a final de temporada".

Y por último, un elogio a algunos de sus futbolistas intocables, Courtois, Valverde, Mbappé, Vinicius y Bellingham: "Entiendo los debates pero quiero tener siempre a los mejores en el campo y cuantos más minutos, mejor. Habrá gente que querrá que no lo estén, pero los del Madrid, sí. Estos cinco jugadores están entre los diez mejores a nivel mundial".