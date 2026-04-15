Arbeloa, tras la eliminación en la Champions: "El árbitro se ha cargado el partido con la expulsión"

Álvaro Arbeloa arremetió contra el colegido Slavko Vincic y la jugada de la expulsión a Camavinga a raíz de la segunda tarjeta amarilla en los últimos minutos del encuentro. El técnico del Real Madrid aseguró que esa acción fue determinante para la eliminación madridista frente al Bayern Múnich.

"Es evidente, todo acabado con la expulsión de Camavinga. No se puede expulsar a un jugador por esto, creo que el árbitro ni lo sabía que ya estaba amonestado. Se ha cargado un partido y una eliminatoria con esa expulsión. Repito que estoy muy dolido por los jugadores y por la forma en que hemos perdido", sentenció Arbeloa.

Acto seguido, el técnico del Real Madrid se aferró al discurso de todo tipo de elogios hacia sus jugadores. "Ante todo quiero destacar el gran partido de mis jugadores. Lo siento por los jugadores y los madridistas que estaban aquí o viéndolo desde sus casas. Me duele porque el Madrid este año no ganará la decimosexta, pero estoy muy orgulloso por el trabajo de un equipo que se ha dejado el alma sobre el campo".

Arbeloa incluso se atrevió a destacar las opciones del equipo para decidir la eliminatoria antes del final del encuentro. "Alguna ocasión hemos tenido para hacer algún gol, pero ibamos a meter un par de cambios justo antes del gol de ellos. El partido se ha acabado con el empate a tres. Quiero felicitar al Bayern, pero me hubiera gustado que nos ganaran de forma diferente y no con una expulsión inexplicable. Se ha tirado todo por tierra por una acción del colegiado".

El técnico se mostró satisfecho con el planteamiento frente al Bayern. "He puesto el mejor equipo para ganar. No podíamos ir a especular, teníamos que ir a hacer goles y que ellos se preocuparan de defendernos. Lo volvería a hacer y sacaría el mismo equipo. Han demostrado mucha personalidad. Mala suerte de no haber materializado esas ocasiones que hemos tenido delante del portero", añadió.

Por último, de cara al final de lo que resta de temporada, Arbeloa incidió en que "ahora a seguir, esto es el Real Madrid, la liga está muy complicada pero siempre hay que pelear hasta que acabe la temporada".

Cuestionado en reiteradas ocasiones por el futuro de Arbeloa al frente del Real Madrid la próxima temporada, el técnico repitió que todo está en manos del club. "No me preocupa en absoluto mi futuro. Entenderé todas las decisiones que adopte el club. Soy un hombre de la casa. Estoy dolido por el club y la afición, no por mí. Siento que he hecho todo lo que podido para ayudar a ganar a mis jugadores. Ahora mismo no estoy pensando en el futuro. Es decisión del club. Lo único que quiero es que gane el Real Madrid".