Arbeloa se apunta al complot de las 7 Ligas robadas

Álvaro Arbeloa se alineó con el presidente, Florentino Pérez, en su cruzada por defender el 'caso Negreira'. Florentino habló de "7 Ligas robadas", una tesis que pone en tela de juicio la competición y el FC Barcelona, que ya anunció que estudia tomar acciones legales contra el jerarca madridista.

Preguntado en la rueda de prensa por estas supuestas 7 Ligas robadas, Arbeloa dio que "por supuesto" estaba de acuerdo con Florentino. El técnico añadió que "sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, nos encantaría que se solucionaría el caso del estamento número 2 del arbitral ha cobrado de un club. No es legal y no tiene sentido, parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol. Lo sabíamos antes de este caso y esto lo ha reafirmado”.

Según Arbeloa hay una "doble vara de medir" para el Real Madrid respecto al resto de clubs. El técnico siempre se ha alineado con las tesis de Florentino Pérez en el 'caso Negreria' y en esta ocasión no ha variado.

Florentino Pérez, a través de Real Madrid TV, ha acusado de forma permanente a los colegiados en los últimos años sin valorar los méritos deportivos de sus rivales, en este caso el FC Barcelona.