Arbeloa aisló a los madridistas de la selección

Álvaro Arbeloa dirigió 28 partidos al Real Madrid desde enero como relevo de Xabi Alonso. El técnico salmantino intentó reactivar a un equipo que ya vivía en permanente conflicto antes de su llegada. Quiso imponer la paz, pero no lo consiguió tomando decisiones puntuales desfavorables para el grupo de futbolistas españoles.

De la Fuente y el Madrid

Los jugadores naciones no han tenido demasiado peso institucional por el apoyo velado del propio Florentino Pérez hacia las estrellas y, particularmente, a los jugadores en los que se implicó para ficharlos. No es el caso de los nacionales y menos de los canteranos como Carvajal, Gonzalo, Asencio o Fran García. Los otros españoles, Carreras, Huijsen y Ceballos, tampoco tuvieron el apoyo que sí concedió a otros.

El madridismo señala a Luis de la Fuente por ignorar reiteradamente a los nacionales que tiene en su plantilla comparándolo con las elecciones que hace de otros equipos. Justifica que no los llama por falta de partidos o bajo rendimiento, argumento que se le cae de las manos cuando se nombran a otros jugadores a los que sí ha llamado. En cualquier caso, es su criterio y debe ser respetado, lo que no evita que el madridismo le acuse de utilizar excusas que no convencen a nadie.

Carvajal y Huijsen

Arbeloa tampoco ha ayudado a los suyos para impulsarlos y tener más visibilidad. El caso más claro es el de Carvajal, al que ha dejado en el banquillo más partidos de los esperados. Lo que no se sabe es si lo hizo por decisión propia o porque puso a Trent por ser una apuesta del club. El caso es que el leganense se ha quedado sin la oportunidad de jugar su último Mundial y, con ello, empujarle a abandonar el Real Madrid.

Huijsen con España / EFE

El caso de Huijsen es compartido. Su temporada ha ido de más a menos para recuperar el tono en los últimos partidos. Arbeloa no ha acabado de confiar en él, aunque en ocasiones las lesiones no han ayudado a ninguno de los dos. Las dudas sobre su rendimiento le han perjudicado, pero dejarlo fuera confirma las sospechas del madridismo de la fobia del seleccionador hacia lo blanco.

Gonzalo, muy perjudicado

El caso de Gonzalo también cae en el haber Arbeloa. Lo ha ignorado de forma descarada y ha dado lo mismo que Mbappé se lesionara. Ha preferido a Brahim o Mastantuono antes que al canterano y todo con Rodrygo lesionado y Endrick cedido al Lyon. El caso del goleador es el más flagrante de todos, y no consuela que haya entrado en el bloque de los reservas de De la Fuente. Solo fue titular en dos de los últimos 16 partidos, y fueron los últimos, cuando el seleccionador tenía cerrada la lista.

Carreras, por su parte, no se ha ganado el Mundial con una temporada que empezó bien y acabó mal. Asencio sí podría haber tenido la oportunidad de ser llamado, pero también tuvo su rifi-rafe con Arbeloa, una nota que no ha sumado. Fran García también ha aparecido y desaparecido de las alineaciones sin la continuidad necesaria, aunque no es ni del gusto ni de la cuerda del seleccionador. El caso de Ceballos no tiene discusión, suplentísimo y encima enfrentado a Arbeloa.