Real Madrid
Arbeloa:"No es un adiós a la liga, no tiramos la toalla"
El entrenador del Real Madrid intentó justificar el pésimo rendimiento de su equipo y aseguró que el objetivo "es sumar los 36 puntos que restan"
Ni rastro de autocrítica ni un ápice de recriminar la actuación de sus futbolistas. Álvaro Arbeloa echó balones fuera en su comparecencia posterior a la derrota contra el Getafe. Justificó la actitud de sus jugadores y aseguró que merecieron más.
La primera pregunta al entrenador blanco era sobre si el campeonato liguero estaba perdido, una cuestión que le ponía en bandeja una respuesta supuestamente épica: "No es un adiós a la liga. Quedan 36 puntos en juego. No tiramos la toalla. Esto es el Real Madrid y aquí nadie se rinde. Cuatro puntos es una distancia que se puede recortar. Nuestro objetivo es ganar los 12 partidos de liga que nos quedan".
En un análisis sin demasiados detalles tácticos Arbeloa reivindicó los méritos de su equipo pese al juego pobre del Real Madrid: "Hemos tenido ocasiones más claras que el Getafe. recuerdo especialmente las de Vinicius, Rudiger y Rodrygo. Podemos hacer las cosas mejor pero lo hemos intentado. Merecíamos marcar más goles. El Getafe ha hecho un gran trabajo".
El 'míster' madridista quiso ver el vaso medio lleno: "Entiendo que después de una derrota se vean las cosas negras pero no puedo poner un pero al esfuerzo de los jugadores. Tenemos grandes futbolistas y una gran plantilla y vamos a recuperar jugadores que nos van a ayudar mucho. Hoy hemos creado ocasiones y nos ha faltado aprovecharlas".
Sobre el planteamiento de Bordalás, arbeloa emitió un análisis contradictorio: "Ninguna crítica al Getafe ya que hacen lo que se les permite. El árbitro ha permitido demasiadas interrupciones y que no se jugara. Sabíamos que tendríamos que enfrentarnos a un bloque bajo y nos faltó ser profundos en las dos bandas y no abusar del recurso fácil de buscar siempre a Vinicius. "
Arbeloa se mostró inflexible en su mensaje protector con la plantilla: "Si hay un responsable soy yo y lo asumo, no le podemos reprochar el esfuerzo a los jugadores". La única puya a su plantilla llegó cuando le preguntaron sobre la roja a Mastantuono: "No sé que le ha dicho al árbitro pero son cosas que no pueden pasar". Sobre Thiago Pitarch, Arbeloa destacó el carácter del canterano que debutaba como titular.
