Arabia Saudí vuelve a la carga a por otro jugador del Real Madrid

“La plantilla del Real Madrid está cerrada”. Así de contundente se muestra Carlo Ancelotti cuando le preguntan si habrá alguna novedad de aquí al cierre de mercado. El italiano tiene 21 jugadores a sus órdenes y asegura estar “muy contento” con lo que tiene. No se espera que los blancos hagan algún fichaje, aunque tendrá que estar a la defensiva para evitar que algún jugador se vaya de aquí al 31 de agosto.

Vinicius, penúltimo intento

El fútbol árabe sigue recolectando jugadores de primera línea para potenciar la ‘Saudí Pro League’ y ya ha intentado fichar a varios futbolistas madridistas desde la temporada pasada. Tentó a Modric, Mendy, Kroos, Lucas Vázquez… finalmente se acabó llevando a Nacho, que terminaba contrato y jugará esta temporada en Al-Qadsiah F. C. de la Liga Profesional Saudí. Tentación a la que sí se doblegó Benzema, que cambió el Madrid por engordar su cuenta corriente pese a tener un año más con los blancos.

Su penúltimo intento ha sido Vinicius Júnior, al que ha tentado con un salario de mil millones por cinco temporadas, ofreciendo al Real Madrid 200 por el traspaso. Pero el club blanco la rechazó y se refugió en la cláusula de 1.000 millones que tiene el delantero brasileño. Pese a la negativa recibida, los clubes árabes siguen con su punto de mira en la plantilla madridista y ahora tientan a Eder Militao.

Intransferible

Según ‘Ge.Globo’, un equipo por determinar se ha dirigido al jugador para trasladarle el interés por ficharlo. Ha seguido los mismos pasos que hicieron con Vinicius. Una vez conocida la opinión del jugador, se han dirigido al Real Madrid para trasladarle una oferta. En el caso de Militao, por el que los blancos pagaron 50 millones de euros en el verano de 2019, la oferta sería de 170 M€ según ‘UOL Sporte’.

El Real Madrid ha respondido de igual forma que hizo en el caso de Vinicius. Declara intransferible al central brasileño y se atiene a la cláusula de 1.000 millones de euros. El club blanco no negocia, de momento, la salida del jugador, aunque hay voces en el entorno madridista que no lo descartarían, como Pedja Mijatovic. "Conociendo un poquito cómo gestiona el Real Madrid en los últimos años con muy buenas ventas, no descarto ver alguna cosita de este tipo”, dijo en los micrófonos de la ‘Ser’.