Arabia Saudí apunta al Real Madrid y Vinicius para el próximo verano

El fútbol de Arabia Saudí sigue decidido a hacer crecer su Liga reclutando a grandes figuras y, amparado en su enorme potencial económico piensa remover el mercado del próximo verano tentando, una vez más, a varias de las principales figuras de las grandes Ligas europeas, según asegura el diario británico 'The Telegraph'.

La plantilla del Real Madrid podría ser uno de los 'caladeros' en los que el Fondo de Inversión Pública (FIP) del estado saudí intentará lanzar sus redes para captar a una de las principales estrellas del club blanco, Vinicius Junior.

Vini y el Real Madrid no serían los únicos 'objetivos' que se ha marcado el fútbol saudí. En la agenda de los impulsores de la Liga estarían otros nombres de peso como el del delantero egipcio del Liverpool Mohamed Salah o el del veterano centrocampista brasileño del Manchester United, Casemiro.

Casemiro puede estar viviendo su última temporada en Old Trafford / EFE

La intención de los responsables del FIP, según la citada información, es renovar las plantillas de los clubes para que den un paso adelante a nivel internacional. En este sentido, su intención es volver a la carga con estrellas de renombre mundial y que estén en pleno rendimiento para intentar convencerlos con contratos de ensueño que difícilmente pueden igualar los clubes europeos.

Vinicius: ¿misión imposible?

En el caso concreto de Vinicius junior, es sabido que mantiene un pulso con el Real Madrid en torno a la renovación del contrato que expira en 2027. Florentino Pérez no aceptó la petición del brasileño, quien exigía una prima de renovación para emular la prima de fichaje de Kylian Mbappé, quien llegó con la carta de libertad procedente del PSG. El caballo de batalla, ahora,son los derechos de imagen; Vini quiere un porcentaje, una petición a la que se resiste el Madrid.

Estas discrepancias mantienen bloqueada la renovación de Vinicius, pese a que el Real Madrid lo considera uno de sus principales activos deportivos (apostó por él en el pulso con el defenestrado Xabi Alonso) y a que el futbolista desea seguir en Chamartín.

El futuro de Vinicius sigue en el aire / EFE

Además, el fútbol saudí es tentador a nivel económico pero, obviamente, no está a la altura de las grandes Ligas europeas y el delantero madridista, con 25 años, está en la plenitud para seguir compitiendo en la élite mundial. De ahí que los sondeos informales que han llegado desde Arabia Saudí no hayan pasado de ese estado.

Salah, difícil; Casemiro, posible

En los casos de Salah y Casemiro, la situación podría ser algo diferente. El delantero del Liverpool cumplirá en junio 34 años y está por ver cómo transcurren los próximos meses, tras la tensa situación que vivió en Anfield con el técnico Arne Slot antes de participar en la Copa África de Naciones. Salah dio un paso atrás, pidió perdón y el entrenador lo perdonó públicamente.

Por tanto, parece imposible que salga del club inglés en este mercado de invierno que se cierra el próximo 2 de febrero. Está por ver qué sucederá en verano, y ahí es donde los dirigentes saudís volverán a la carga, aunque el egipcio tiene contrato en vigor hasta 2027.

Y finalmente, Casemiro. El brasileño ya anunció que dejará el Manchester United el próximo verano. A punto de cumplir 34 años (23-02-1992) y con la carta de libertad en la mano, parece que el ex madridista podría, ahora sí, atender la llamada que ya recibió en su momento del Al Ittihad. De esta manera, seguiría los pasos de futbolistas como Cristiano Ronaldo, Benzema, Sadio mané, Neymar o Gabri Veiga.