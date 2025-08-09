Arabia, al rescate de Xabi Alonso

La remodelación de la plantilla que Xabi Alonso ha impulsado en el proyecto deportivo del Real Madrid 2025-26 aún debería vivir un intenso capítulo final en el apartado de salidas. Son varias las incorporaciones que han llegado estas últimas semanas, unos movimientos que han provocado un notable desequilibrio en un vestuario que aún ofrece carencias importantes en el centro del campo.

Pero al igual que sucede en los grandes equipos, la política de traspasos o cesiones de jugadores contrastados del Real Madrid no resulta nada fácil. Y más si los futbolistas afectados no están por la labor de cambiar de club sacrificando competitividad deportiva y, en la mayoría de casos, renunciando a parte de sus millonarios ingresos.

A falta de solo una semana para el inicio de la liga, el Real Madrid aún espera desprender de varios efectivos. Este sería el caso de Dani Ceballos y David Alaba. Ambos llevan semanas escrutando el mercado, conscientes de las pocas oportunidades que gozarán con Xabi Alonso y, pese a ello, siguen haciendo valer su contrato en vigor como madridistas.

Tal y como recoge el diario Marca, la solución al problema podría llegar a través de los millones procedentes de Arabia. La liga saudí sigue reforzándose con todo tipo de jugadores procedentes del mercado europeo y es evidente que dos incorporaciones con el sello del Real Madrid aún aportarían mayor valor a la competición. No en vano, en los últimos meses los rumores alrededor de Vinicius y su marcha a Arabia han sido una constante.

Por supuesto, ahí el dinero no es el gran obstáculo. Ahora solo sería cuestión que tanto Dani Ceballos como David Alaba aceptaran que ha llegado el momento de coger la puerta de salida del Real Madrid para emprender un nuevo rumbo a la emergente liga saudí.

Ceballos y el sueño de recalar en el Betis ya se difuminó hace días mientras que la situación del austríaco también es precaria tras los numerosos refuerzos firmados este verano. Alaba finaliza contrato en 2026 y tendría todo tipo de facilidades para marchar.

Todavía queda margen para concretar operaciones. A falta del último apretón en Europa, los millones de Arabia siempre están ahí. Xabi Alonso aguarda paciente en una pretemporada que ha arrancado hace solo unos días.