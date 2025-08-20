En Arabia aprietan por Dani Ceballlos

La recta final del mercado de verano se presenta muy intenso. El inicio de los distintos campeonatos está confirmando la situación incómoda de algunos futbolistas en sus clubes y uno de ellos es Dani Ceballos.

El centrocampista no ha podido convertirse en un jugador importante en el Madrid de Xabi Alonso, pese a la pérdida los dos últimos años de los talentosos Toni Kroos y Luka Modric. El tolosarra ha decidido reconvertir a Arda Güler como un futbolista de medio campo y Dani Ceballos está condenado al banquillo.

Su suplencia ha provocado que lleguen ofertas y la más potente procede de Arabia Saudí. En concreto, el Al Ittihad que entrena Laurent Blanc está muy interesado en su incorporación. La propuesta económica sería muy buena y, a sus 29 años, podría lograr el último gran contrato en su carrera profesional.

A nivel deportivo, el Al Ittihad es el último campeón de la Superliga de Arabia, aunque no ha empezado bien la presente campaña perdiendo la semifinal de la Supercopa frente al Al Nassr de Cristiano Ronaldo, Joao Félix o Iñigo Martínez.

Ceballos sería una pieza que subiría el nivel competitivo del conjunto árabe, sobre todo frente al Al Nassr que va a por todas en el presente ejercicio.

El principal aliado de Dani Ceballos en el su posible nuevo equipo sería Karim Benzema, el líder del vestuario, que también cuenta con futbolistas de renombre como Sadio Mané, Kanté o el es barcelonista Unai Hernández.

El jugador es reacio a salir

La oferta es atractiva, aunque parece difícil que Ceballos se mueva del Santiago Bernabéu. El jugador tiene dos años más de contrato, hasta el 2027, y nunca ha dado facilidades para su salida. El Betis ha querido repescarle en varias ocasiones, por ejemplo, pero Ceballos nunca ha querido salir del conjunto madridista, pese a la suplencia continuada.

Ceballos entró en el tiempo de descuento por Arda Güler frente a Osasuna en el estreno de la Liga. El andaluz se ha quedado nuevamente sin sitio en la medular, aunque tiene la esperanza de disfrutar de minutos en una línea con pocos efectivos ya que el Real Madrid ha preferido reforzarse en otras posiciones, como la defensa con Huijsen, Alexander-Arnold y Carreras o la delantera con Mastantuono.

En cualquier caso, el jugador puede encontrarse con un dilema de concretarse la oferta del Al Ittihad con todos los millones que pueden poner encima de la mesa.