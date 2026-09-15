Apuntan a una nueva guerra Barça - Madrid por la mayor promesa de Inglaterra

El futuro de JJ Gabriel se ha convertido en uno de los grandes temas del fútbol inglés. La gran promesa de la cantera del Manchester United, de apenas 15 años, ha pedido formalmente al club que cancele su registro y le permita abandonar Old Trafford, según informó 'The Times'. Una decisión que ha sorprendido a la entidad inglesa, que confiaba en contar con él en el próximo partido de la Carabao Cup ante el Brighton.

El United no tiene intención de aceptar fácilmente la petición. El club todavía confía en convencer al entorno del futbolista para que cambie de postura, mientras que desde el lado del jugador se estaría presionando para encontrar una salida. Gabriel tiene contrato con el conjunto inglés hasta junio de 2027, aunque todavía no dispone de un contrato profesional por su edad.

La situación ha abierto de golpe el futuro de uno de los talentos jóvenes más cotizados de Europa. Y entre los clubes que aparecen en escena están el Barça y el Real Madrid.

Un talento que el Barça lleva tiempo siguiendo

El nombre de Gabriel no es nuevo en los informes de los grandes clubes europeos. El atacante lleva varios años destacando en las categorías inferiores del United y ya había despertado el interés de diferentes equipos antes de que su situación contractual se complicara.

Ben Jacobs y otros periodistas británicos sitúan al Barça entre los clubes que siguen de cerca al futbolista. La entidad blaugrana habría estado pendiente de su progresión desde hace tiempo, cuando Gabriel todavía daba sus primeros pasos en la cantera inglesa. Por su parte, The Athletic señala que el Real Madrid también está tras la pista del talentoso jugador.

El interés se entiende por el perfil del jugador. Gabriel es considerado uno de los grandes talentos de su generación y su progresión se ha acelerado durante los últimos meses. La pasada temporada fue elegido mejor jugador joven del año en el Manchester United y recientemente protagonizó un nuevo golpe de autoridad con un hat-trick en su debut en la UEFA Youth League.

Su crecimiento ha sido tan rápido que el United ya le había permitido entrenarse con el primer equipo. Michael Carrick también había hablado públicamente de su evolución y el club trabajaba para ofrecerle un camino hacia el fútbol profesional.

Algunos guiños al Barça y al Madrid

En los últimos años también se han producido algunos movimientos que han alimentado las especulaciones sobre un posible futuro blaugrana. Gabriel ha sido relacionado en diferentes ocasiones con el Barça y diversos reportes británicos señalan que el jugador habría pasado parte de sus vacaciones en Barcelona.

Además, anteriormente había posado con una camiseta firmada por Lamine Yamal, uno de los grandes referentes de la nueva generación del conjunto blaugrana.

Su situación familiar también ha ganado protagonismo. El padre del jugador, Joe O'Cearuill, habría tenido un papel importante en las decisiones alrededor de su carrera y los medios ingleses apuntan a una creciente tensión con el United. Gabriel, además, eliminó recientemente publicaciones relacionadas con el club de sus redes sociales.

Eso sí, también ha llamado la atención en redes que JJ Gabriel sigue en Instagram a un sinfín de cuentas relacionadas con el Real Madrid, incluyendo muchos jugadores del primer equipo, la cuenta oficial del club y del Castilla e incluso al padre de Huijsen.

Chelsea y los grandes de Europa, también atentos

El Barça no sería, en cualquier caso, el único club interesado. Chelsea es uno de los equipos ingleses que lleva tiempo siguiendo al delantero y ya había trascendido su interés antes de que Gabriel solicitara abandonar Old Trafford. El conocimiento que tienen los clubes ingleses sobre su evolución juega a su favor.

Otros grandes también aparecen entre los equipos que han seguido su progresión, mientras que en Europa su nombre ya está en los informes de diferentes gigantes. Su condición de ciudadano irlandés también puede ser relevante en el futuro de la operación. Cuando cumpla 16 años el próximo 6 de octubre, podría fichar por cualquier club continental, entre ellos el conjunto blaugrana.

Lo que está claro es que el escenario ha cambiado por completo en apenas unos días. Gabriel estaba llamado a convertirse en el jugador más joven del Manchester United en debutar en partido oficial y todo apuntaba a que podía tener una oportunidad ante el Brighton. Ahora, ha pedido salir.

El United todavía quiere retenerlo. Pero si finalmente consigue liberarse, el Barça estará entre los grandes clubes que pueden intentar hacerse con la mayor promesa del fútbol inglés.