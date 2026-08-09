Apuesta total de Mourinho por Vinicius: "Tenía mucho interés en que renovase"

La renovación de Vinicius hasta 2032 por el Real Madrid quedó eclipsada por la jornada en la que se produjo el giro de timón en la situación de Rodri. Sin embargo, es la gran noticia del mercado blanco. La salida del brasileño habría cambiado la jerarquía del vestuario madridista y su llegada al Arsenal hubiera supuesto un cambio en el tablero global. Pero Vinicius, después de una larga negociación, rubricó un acuerdo que, en caso de cumplirlo, le convertiría en uno de los jugadores extranjeros más importantes del club.

El agradecimiento de Vinicius a Mourinho

Vinicius, que había borrado todas las imágenes de sus redes sociales, celebró la renovación con un mensaje muy ilustrativo. "Os quiero. Gracias afición, presi (Florentino), Mourinho, Juni (Calafat), José Ángel (Sánchez), jugadores y todo el club", escribió, evidenciando el carácter estratégico de una renovación en la que se implicó el entrenador portugués. El luso ha participado en las decisiones importantes del mercado.

La mención no fue protocolaria. Fuentes próximas a la negociación explican: "Mourinho tenía mucho interés en que renovase". Una posición que contrasta con ciertas informaciones que se deslizaron sobre que Vinicius no era un jugador imprescindible. El de Setúbal hizo saber al Real Madrid que se oponía a su venta. Asume el reto y defiende la compatibilidad con Mbappé que sus predecesores no consiguieron.

Vinicius ve en Mourinho una figura de referencia, casi en clave paternal, similar a la que encontró en Carlo Ancelotti, el entrenador que mejor entendió al brasileño. Potenció sus cualidades hasta convertirlo en una figura decisiva para las dos últimas Champions del club y lo protegió de las algaradas racistas que sufrió. Son perfiles distintos a los de Xabi Alonso, con el que nunca congenió, y Arbeloa, que sí logró recuperar, en parte, su versión de alto rendimiento.

Una larga negociación y la amenaza del Arsenal

Mourinho ha elogiado el talento de Vinicius, pero también ha censurado públicamente algunos de sus comportamientos. Lo hizo después del Benfica-Real Madrid de febrero en Champions y el incidente con Gianluca Prestianni. Para el portugués, una cosa nunca ha excluido la otra. Le exige porque lo considera capaz de decidir partidos que están fuera del alcance de los demás. Ahora, además, ha apostado parte de su proyecto a que vuelva a hacerlo con continuidad.

El entorno del futbolista buscaba un paquete próximo a los 30 millones de euros anuales entre salario, variables y prima de renovación, según publicó The Athletic. Este último concepto fue uno de los grandes puntos de fricción. El club se resistía a conceder una prima de ese tipo por el precedente que podía abrir en futuras negociaciones, mientras Vinicius entendía que debía recibir un reconocimiento acorde con su peso deportivo y con las condiciones de Kylian Mbappé. La primera propuesta no satisfizo sus pretensiones y el Madrid tuvo que elevarla considerablemente para recuperar el acuerdo.

El Arsenal, rival directo en Champions, convirtió el desacuerdo en una amenaza real. El campeón de la Premier preguntó por las condiciones de una operación que habría alterado por completo su escala deportiva y salarial. La reunión entre Frederico Pena, representante del jugador, y José Ángel Sánchez, director general blanco, cambió el escenario. El Madrid mejoró su oferta y Mourinho aportó la respuesta deportiva: Vinicius era solo un activo que convenía proteger, sino como una figura sobre la que articular el nuevo equipo.

Del elogio con Ibai al choque de Lisboa

La admiración de Vinicius por Mourinho era anterior incluso a la posibilidad de trabajar juntos. El 15 de febrero, durante una conversación con el streamer Ibai Llanos, el brasileño recordó que había crecido siguiendo el primer Madrid del portugués (2010-2013). "Nunca coincidimos. Cuando era pequeño seguía al Real Madrid de Mourinho. Él cambió un poco la historia del Real Madrid. Nos hizo mucho bien", aseguró.

Enfrentamiento entre Prestianni (centro) y Vinicius (izquierda) durante su cruce en la Champions League / JALAL MORCHIDI

Vinicius también anticipó entonces una afinidad que meses después adquiriría especial importancia en su relación diaria: "Con él puedo hablar portugués, entonces aún mejor". La paradoja es que apenas unos días después se produjo el episodio más delicado entre ambos. Vinicius marcó el gol de la victoria del Madrid ante el Benfica en Da Luz y denunció un insulto discriminatorio de Prestianni después de una celebración frente a la grada. El encuentro permaneció detenido durante once minutos.

Mourinho, entonces entrenador del conjunto luso, criticó la reacción del brasileño y puso el foco en su comportamiento. "Vinicius ha marcado un gol que solo él y Mbappé pueden anotar", reconoció antes de reprocharle que se enfrentara a un estadio de 60.000 personas. Después insistió: "Es un jugador de otro mundo, me encanta". Sus palabras, y especialmente la pregunta sobre en cuántos estadios se habían repetido incidentes alrededor de Vinicius, provocaron una fuerte contestación.

"Mourinho me quiere feliz, como siempre he sido"

Aquella controversia alimentó las dudas cuando Mourinho regresó al Real Madrid. La convivencia, sin embargo, comenzó con un mensaje muy diferente. Después de su primer entrenamiento juntos, Vinicius reveló la principal petición del técnico: "Mourinho quiere que sea como siempre he sido: feliz, alegre y que haga mi fútbol". La frase no promete indulgencia, sino confianza.

Vinicius, ante el Manchester City / Agencias

La apuesta consiste en recuperar al Vinicius que decidió las Champions de París y Londres y estuvo a un paso de conquistar el Balón de Oro en 2024 frente a Rodri. Para conseguirlo, Mourinho tendrá que devolverle continuidad, ordenar su convivencia ofensiva con Mbappé y encajar la irrupción de Yan Diomande sin desnaturalizarlo. A cambio, le pedirá implicación sin balón, control emocional y capacidad para asumir el liderazgo también cuando el partido no le favorezca.

La renovación protege al Madrid de una salida forzada y concede al entrenador una de las piezas más determinantes de la plantilla, pero también eleva la responsabilidad de ambos. Vinicius ya no juega con un contrato a punto de expirar ni Mourinho puede tratar su continuidad como un asunto ajeno. Ahora bien, el brasileño sabe que deberá calibrar la confianza de un Bernabéu que la temporada pasada le pitó en varias ocasiones y al que terminó pidiendo perdón, con aquel cambio del clásico protestado a Xabi Alonso como telón de fondo. Un incidente que se consideró como el inicio de todos los males de una segunda temporada sin títulos.