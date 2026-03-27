El Como apuesta por retener a Nico Paz pese a la opción de repesca del Real Madrid

Nico Paz cumple su segunda temporada en el Como 1907. Criado en la cantera del Real Madrid fue traspasado al equipo italiano a cambio de seis millones de euros, pero se quedó con el 50 por ciento de sus derechos e introdujo una cláusula de recuperación de ocho millones en 2025, nueve en 2026 y 10 en 2027.

Un año más

El centrocampista argentino está creciendo a las órdenes de Cesc Fábregas para convertirse en una de las referencias de una de las sensaciones de la Serie A. El Como no esconde su deseo de retener al jugador un año más como descubre Carlalberto Ludi, director deportivo del club, en ‘Radio Lo Sport’, que lanza el mensaje ilusionante de que la continuidad del jugador es posible.

"Estamos contentos con él, y él está muy contento con nosotros. Cualquier competición europea nos beneficiaría. Las posibilidades de que se quede siguen siendo altas, incluso teniendo en cuenta el Mundial", aseguró, y agregó: “Este es un entorno ideal para los jugadores jóvenes: acogedor, ambicioso y centrado en la mejora. Tarde o temprano llegará el momento en que alguien se marche, pero ahora mismo no tenemos esa sensación”.

Compás de espera

El Madrid, por su parte, tiene en su hoja de ruta recuperarlo a final de temporada por nueve millones de euros. El problema es que su perfil está cubierto con jugadores como Brahim, Güler o el propio Mastantuono. Salvo que uno de ellos salga, Nico Paz regresaría al equipo para ser suplente ya que ninguno de los mencionados es titular fijo con Bellingham, Rodrygo o Valverde tapándoles el paso.

Esta situación podría facilitar el deseo del Como de mantenerlo en sus filas, sin dejar de reconocer que su deseo es volver al Real Madrid. Tiene 21 años y margen de mejora y un regreso prematuro frenaría la continuidad que tiene en su actual equipo. El gran riesgo del jugador es no alcanzar el nivel de ser importante para el Real Madrid, que asumiría su venta como ocurrió con otros jugadores como Odegaard.