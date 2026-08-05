¿Anuncio a la vista? Vinicius elimina todas sus fotos de Instagram

Vinicius Jr. ha eliminado todas las publicaciones de su cuenta de Instagram personal, las historias destacadas y también ha retirado su fotografía de perfil, dejando completamente en blanco su perfil. Como era de esperar, el movimiento ha desatado todo tipo de interpretaciones entre los aficionados madridistas en redes sociales.

Influye mucho el momento en el que se ha producido. Apenas unas horas antes se produjo una cumbre entre los representantes del futbolista y el Real Madrid para seguir avanzando en las negociaciones de su renovación. Después de semanas marcadas por la incertidumbre y las diferencias económicas entre ambas partes, el encuentro dejó sensaciones mucho más positivas y un clima de mayor entendimiento, alimentando el optimismo de cara a un posible acuerdo.

En este contexto, el apagón de su cuenta de Instagram ha disparado las especulaciones. En los últimos años se ha convertido en una práctica relativamente habitual que algunas estrellas del deporte vacíen sus perfiles antes de anunciar una noticia importante. La estrategia genera expectació y logra hacer que el impacto de la publicación sea todavía mayor.

No sería extraño, por tanto, que Vinicius estuviera preparando un anuncio relacionado con su futuro. La posible renovación con el Real Madrid es la hipótesis que más fuerza cobra tras la reunión mantenida con el club, aunque por el momento no existe ninguna confirmación oficial que relacione los dos hechos. Además, las conversaciones continúan abiertas y se espera todavía la decisión definitiva del futbolista.

Vinícius, en un entrenamiento con el Real Madrid / Real Madrid

Tampoco puede descartarse un movimiento puramente comercial. El internacional brasileño trabaja con muchas marcas importantes y no sería la primera vez que una figura del deporte reinicia por completo su perfil en redes sociales para hacer algún tipo de acto de marketing.

Sea cual sea el motivo, Vinicius ha conseguido generar expectación. El Real Madrid confía en cerrar su continuidad y las negociaciones parecen avanzar por mejor camino que hace apenas unos días. Ahora solo queda esperar para descubrir si ese perfil completamente vacío es el antecedente del anuncio de su renovación o simplemente el inicio de una nueva campaña de marketing.