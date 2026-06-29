FAMOSOS
Antonio Rüdiger (33 años), futbolista del Real Madrid: "Mi infancia estuvo marcada por la pobreza. Si en la mesa había pollo, ese día eras rico"
El central del Real Madrid relata su infancia marcada por la pobreza en Berlín
Antonio Rüdiger se ha consolidado como uno de los defensas titulares del Real Madrid y una de las piezas clave de la selección alemana. Antes de asentarse en el club blanco, pasó por equipos como el Stuttgart, la Roma y el Chelsea.
Su nombre está ligado al éxito en la élite, pero su historia empieza muy lejos de ahí, en una infancia complicada en Berlín que él mismo ha descrito varias veces sin rodeos: "Mi infancia estuvo marcada por la pobreza. Ser rico era tener comida y algo que beber. Si en la mesa había pollo, eras rico por ese día".
Rüdiger creció en el barrio de Neukölln, una zona complicada de la capital alemana, donde su madre Lily tuvo que huir de Sierra Leona por la guerra civil, mientras su padre, Matthias, con raíces africanas y nacido en Alemania, trataba junto a ella de sacar adelante a la familia.
Uno de los recuerdos más duros de su infancia llegó cuando era niño y pidió dinero para una excursión escolar: "Lo que me hirió no fue que me dijera que no, sino su cara. Me rompió el corazón que ella me quería dar el dinero, pero no podía. Ahí me dije a mí mismo: debes ser un hombre ahora. Tenía 8 años”.
Ese tipo de vivencias le hicieron madurar muy pronto en un entorno donde la dureza formaba parte del día a día, algo que él mismo resumió con otra frase: "Simplemente era lo normal. Al final, de donde yo vengo, solo sobrevive el más fuerte".
Sin embargo, el central también recuerda su infancia con cariño en lo emocional, sobre todo por la unión familiar que vivieron en aquellos años: "No teníamos dinero, pero estábamos juntos. Éramos realmente una piña, y éramos ricos en eso".
Además, Rüdiger explicó en una entrevista el origen de su nombre: "A mi padre le gustaba ese nombre. Le gustaba mucho Antonio Banderas, el actor".
- Tuchel castiga a Gordon y premia a Rashford antes de encarar la fase decisiva del Mundial
- Así queda el cuadro del Mundial 2026 en las eliminatorias: cruces confirmados, selecciones clasificadas y rival de España
- Carrera MotoGP del GP de Países Bajos: resumen, resultado y tiempos de Marc y Àlex Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta
- El Barça ficha a Josué Caicedo, la perla de Ecuador: los detalles del acuerdo
- El Atlético endurece su postura con el Barça: condiciones innegociables para vender a Julián Álvarez
- Graeme Souness sentencia a Gordon y su fichaje por el Barça: 'No durará mucho en Catalunya
- Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
- Cody Gakpo opta por seguir en el Mundial tras la pérdida de su hijo