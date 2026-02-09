Radios
Antonio Romero, comentarista del Real Madrid en la Cadena SER, contundente: "Hay caso Carvajal"
El periodista que sigue al equipo apunta que existe un problema con la figura del capitán, que prácticamente no goza de ningún protagonismo pese tener el alta médica
El capitán del Real Madrid lleva sin encontrar su juego desde que se lesionara de gravedad la rodilla derecha el pasado 5 de octubre de 2024. Dani Carvajal se rompió el ligamento cruzado anterior, pero también el ligamento colateral externo y el tendón poplíteo, en resumen, se destrozó la articulación.
Tardó nueve meses en reaparecer, como si de un renacimiento futbolístico se tratara, durante el Mundial de Clubes. Los madridistas pensaron que su emblema, uno de los pocos jugadores que quedan de la época de las tres Champions seguidas volvía a la normalidad, pero la realidad ha sido muy distinta.
Tras volver a lesionarse la misma rodilla en el Clásico de octubre del pasado 2025, tan solo ha podido disputar 27 minutos de juego en dos partidos, en el mes de enero de 2026: 13 minutos ante el Albacete en la eliminación copera y 14 ante el Mónaco en Champions.
Por eso, desde la capital española ya hace semanas que van con la mosca detrás de la oreja preguntándose qué pasa con Carvajal y por qué motivo no puede regresar a los terrenos de juego para ayudar a una plantilla que va muy corta de efectivos en defensa.
El claro ejemplo, la última tertulia en el 'Carrusel Deportivo' de la Cadena SER: "Para mí, hay caso Carvajal", apunta el comentarista del conjunto blanco en la emisora, Antonio Romero. "Estamos hablando del capitán del Real Madrid, que normalmente no hace una declaración altisonante, en el sentido de que nunca se ha quejado cuando ha estado mal físicamente", añade.
Sin embargo, hace unos días se reivindicó y señaló que ya se encontraba en plenas facultades para jugar, aunque sigue sin tener protagonismo en el esquema de Álvaro Arbeloa.
"Una cosa es que no esté para 90 minutos de titular indiscutible, y otras es que no esté para 15 minutos en la segunda parte", apunta el periodista en referencia al ritmo que tuvo el partido del fin de semana ante el Valencia.
Romero piensa que podría tratarse de un tema de futuro: "Acaba contrato el 30 de junio y hubiera sido un futbolista importante para la selección española", repasa antes de recordar que "tiene el alta médica desde hace ya bastante tiempo" y que sigue sin entrar en los planes del actual entrenador. Por eso, el tema empieza a enquistarse y los madridistas ya se hacen una pregunta clara: ¿Qué pasa con Dani Carvajal? Veremos qué depara el futuro.
