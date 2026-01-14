¿Quién es Antonio Pintus? El detonante que sentenció a Xabi Alonso

Antonio Pintus (Turín, 1962) se ha convertido en una figura mediática y clave en el desenlace del cese de Xabi Alonso. Florentino Pérez, obsesionado con la preparación física, consideraba que Pintus debía regresar después de la concesión que hizo al tolosorra de traer a su propio equipo de trabajo. El italiano se había quedado en el club supervisando el trabajo y ahora ha vuelto a coger las riendas al lado de Álvaro Arbeloa.

Xabi Alonso quiso llevar directamente el terreno de la preparación física, que tenía como principal responsable a Ismael Camenforte‑López, que trabajó junto a Alberto Encinas, asistente del vasco. Ambos son los dos hombres fuertes que lograron la 'fórmula Leverkusen' que permitió al equipo alemán acabar con una sequía histórica. En el triunfo del doblete de la temporada 2023/2024, el alto nivel de la preparación física fue decisivo en un club que impuso un alto rimo a todos sus rivales.

Florentino le comunicó a Xabi Alonso que quería un cambio de rumbo con la vuelta de Pintus al primer equipo y esta tensión provocó el famoso acuerdo mutuo parea la rescisión de contrato del entrenador guipuzcoano, quien se negó a prescindir de sus hombres de confianza en la preparación física.

Su pasado

Antonio Pintus nació en Turín en 1962, se licenció en ciencias de la actividad física y del deporte y comenzó como preparador de atletismo, recaló en la Juventus en la temporada 91-92 y en su etapa juventina ganó una Champions, pero terminó salpicado por un caso de dopaje, aunque él realmente salió absuelto.

Tuvo un periplo por Inglaterra, Francia, Italia, hasta que Zidane pidió expresamente su fichaje ya que lo conocía de su etapa en la Juve. Ambos lograron 3 Champions consecutivas con el Real Madrid bajo el famoso método Pintus, un sistema con el objetivo de minimizar las lesiones y garantizar que lleguen a las fases clave de la temporada en óptimas condiciones.

Tras la marcha de Zidane, se quedó, pero al cabo de un año se fue al Inter. Pintus regresó al Real Madrid el 4 de junio de 2021. Lo hizo en calidad de profesional independiente a cualquier staff, como jefe de la preparación física del primer equipo y responsable de la metodología de todos los equipos de fútbol del club. Se puso a las órdenes de Carlo Ancelotti, pero nunca formó parte de su núcleo directo de colaboradores.

Su situación ex extraña ya que es el club quien lo quiere, no por petición expresa de los entrenadores y las dudas no paran de crecer. Las 43 lesiones la última temporada entre el Castilla y el primer equipo han generado dudas a todo el mundo, excepto a Florentino Pérez, quien cree a ciegas en su trabajo y así lo ha aceptado Álvaro Arbeloa.