Ansu Fati: "Siendo del Barça, enfrentarme al Madrid es un Clásico"

El Real Madrid se enfrenta este martes al Mónaco (21.00 horas) y uno de los alicientes, más allá del estreno de Álvaro Arbeloa en la Champions, es la presencia de Ansu Fati en la convocatoria del conjunto monegasco. Cedido por el FC Barcelona, el que fuera internacional con España acaparará una parte de los focos del Santiago Bernabéu.

Será un partido especial para Ansu, un duelo que considera todo un "clásico" para él. En una entrevista concedida a 'Movistar+', el canterano azulgrana habló sobre su etapa en el Mónaco, sobre dos nombres propios y sobre las sensaciones de cara a un partido muy simbólico en la Liga de Campeones.

En el avance de dicha entrevista, que será publicada al completo mañana, Ansu Fati aseguró que "enfrentarte al Real Madrid, siendo del Barça, siempre es un clásico". "Tiene que ser un partido más, pero es especial", apuntó el futbolista nacido en Guinea-Bisáu.

Mbappé, Top-1

También tuvo tiempo para pronunciarse sobre dos de los mejores jugadores del mundo. Primero elogió a Kylian Mbappé, el arma principal de un Real Madrid que tratará de sellar mañana su clasificación para los octavos de final de la Champions. "Mbappé es un gran jugador, todos lo sabemos", comenzó diciendo.

Pero Ansu no se quedó ahí con el '10' del conjunto blanco, muy bien valorado en Mónaco, donde creció como futbolista hasta marcharse al PSG por un dineral. "Todo son buenas palabras sobre él aquí, no le deseo lo mejor para este partido, pero para mí es top. Si no es el Top-1 del mundo, es el Top-2 o el Top-3", dijo sobre su próximo rival en un encuentro en el que Fati podría tener minutos tras regresar de lesión el pasado viernes frente al Lorient. Con gol, por cierto.

Finalmente, también dedicó unas bonitas palabras a Lamine Yamal. Ambos canteranos del FC Barcelona, el de Rocafonda se ha convertido en uno de los mejores futbolistas del planeta y Ansu Fati, objetivo como siempre, no dudó en reconocerlo. "Por lo joven que es, por todo lo que ha demostrado y sigue demostrando, a Lamine siempre le voy a desear lo mejor. Más viniendo de la Masia, que es un orgullo culer".