Ansia por volver: Endrick se lleva a su preparador físico a la luna de miel

Tras casarse con su pareja, Gabriely Miranda, en septiembre y celebrarlo en una ceremonia multitudinaria hace dos semanas, Endrick puso rumbo a Japón para celebrar su luna de miel. Un viaje que se ha podido seguir en las redes sociales del futbolista al detalle, con un encuentro sorpresa con Ronaldinho incluido.

A pesar de estar disfrutando con su esposa, el futbolista del Real Madrid no quita su pensamiento del fútbol. El delantero se encontraba muy cerca de volver de su lesión en los isquiotibiales, pero tuvo una recaída que retrasó su puesta a punto, provocando que sea baja hasta mediados de septiembre.

Endrick se perderá una parte fundamental como es la pretemporada, especialmente cuando se hace con un nuevo entrenador, como es el caso de Xabi Alonso. El club ha valorado una posible salida del brasileño en forma de cesión con la idea de que el jugador tenga más minutos, ya que será complicado que tenga protagonismo en un Madrid con estrellas como Mbappé y Vinicius, a los que hay que sumar la irrupción de Gonzalo García.

Endrick pasa por el altar junto a Gabriely / Xavi Espinosa | SPORT

A pesar de todo, si algo han dejado claro Endrick y su entorno es que no quiere salir del Madrid. La idea del jugador es ponerse cuanto antes a las órdenes de Xabi Alonso y ganarse los minutos que Carlo Ancelotti no le dio la temporada pasada. No importa la competencia, el brasileño tiene su cabeza en el equipo blanco.

Con esa idea, Endrick trabaja cada día en su rehabilitación, a pesar de encontrarse de luna de miel. Como curiosidad, 'El Larguero' reveló anoche que el jugador incluso se ha llevado a Tokio al que fuera su preparador físico en el Palmeiras, un hombre de total confianza para el delantero, para trabajar cada día con él.

Endrick llegó el verano pasado al Real Madrid en un sonado traspaso por el potencial que se presumía en el jugador. A pesar de disputar un total de 37 partidos bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, en muchos de ellos solo jugó minutos residuales, sumando apenas 843 minutos en total. Su rendimiento fue notable, marcando 7 goles en los pocos ratos de los que disfrutó. Esta temporada el brasileño confía en que las cosas sean diferentes, con Xabi Alonso como gran esperanza para sumar oportunidades de verdad.