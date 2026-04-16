Otro año de fracasos para el Real Madrid que pone en jaque el proyecto

El Real Madrid está a punto de culminar otra temporada muy lejos de lo que exige su historia. Tras caer ante el Bayern de Múnich en Champions League, los blancos ya solo están vivos en LaLiga, donde la distancia de 9 puntos a favor del Barça parece casi definitiva a estas alturas de la competición.

El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa compitió con personalidad en el Allianz Arena y llegó a someter al Bayern por fases, aprovechando los errores individuales y decisiones arbitrales discutibles. No obstante, la imagen que dejó el equipo no exculpa a varios protagonistas de una campaña que ha sido nefasta.

La plantilla del Madrid fue a por el colegiado tras el pitido final / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Camino de otro nadaplete

Parecía que no se podían empeorar las sensaciones y los resultados de la última temporada de Carlo Ancelotti, pero la realidad es que el equipo del italiano peleó LaLiga hasta la recta final (terminó a 4 puntos del Barça), fue subcampeón de Copa del Rey, cayó en cuartos de final de la Champions y fue capaz de ganar la Copa Intercontinental y la Supercopa de Europa. Un contexto que deja en evidencia el retroceso actual.

La llegada de Xabi Alonso abría un nuevo escenario ilusionante para los madridistas, pero el proyecto del exentrenador del Bayer Leverkusen apenas duró unos meses, hasta que todo saltó por los aires tras el choque entre Vinicius y el técnico en un Clásico. Ese episodio dinamitó el proyecto y terminó llevando al Real Madrid hasta donde está ahora.

Si no hay un milagro histórico en Liga, la realidad es que el Real Madrid ha empeorado con creces los resultados de la temporada pasada. La llegada de Arbeloa funcionó como revulsivo durante unos partidos,pero los números del nuevo técnico no sostienen el proyecto, firmando una eliminación en Copa del Rey ante el Albacete, una caída libre en Liga y cayendo en cuartos de Champions a pesar de dar la cara.

Los señalados

El partido deja la figura de Camavinga muy tocada, pero hay muchos nombres en los que fijarse a partir de ahora. El primero de ellos debe ser la cabeza del proyecto. Florentino Pérez ha perdido apoyos entre la afición madridista en los últimos tiempos debido a ciertas decisiones. Los malos resultados deportivos, cuando son de manera continuada, conllevan a menudo miradas hacia el palco. Para el presidente del Madrid, que tanto ha ganado en todos estos años, esto llega en el peor momento, justo cuando necesita más apoyos para el cambio societario que empezó a plantear en la última asamblea y en medio de una guerra interna con la mente puesta en su sucesión.

También es necesario replantear las líneas maestras de un proyecto basado en tres estrellas claras: Vinicius Jr, Kylian Mbappé y Jude Bellingham. La realidad es que los tres nunca han encajado bien sobre el césped. Sí, han dejado buenas actuaciones individuales, pero no forman el temible tridente que todos esperaban tras el fichaje del francés.

Mbappé en el encuentro contra el Bayern de Múnich / Anna Szilagyi

Tampoco se puede olvidar que tres de los cuatro fichajes que se hicieron este verano con la idea de dar un aire nuevo a la plantilla no jugaron en el día más importante (Trent fue titular y Mastantuono salió en el descuento). Más de 150 millones de euros en el banquillo… en el día que definía la temporada. El rendimiento de todos ellos ha sido decepcionante este curso, lo que obligará a volver a plantear un mercado trascendental este verano.

Por lo que respecta a Arbeloa, su situación es crítica. De haber ganado algún título, su continuidad parecía asegurada, pero el nadaplete que está a punto de llegar le sacará del banquillo del Madrid. En su última rueda de prensa, el técnico dejó su cargo a disposición de un club cuya directiva tendrá que analizar y acertar con el próximo técnico, ya que este cargará con el peso de levantar los ánimos tras dos años totalmente decepcionantes.

El liderazgo de Mbappé y la renovación de Vinicius

El futuro del club pasa por acertar en las decisiones clave antes mencionadas, pero si hay dos nombres propios que protagonizarán muchos análisis esos son los de Kylian Mbappé y Vinicius Jr. Curiosamente, los dos han sido señalados en momentos diferentes de la temporada, si bien parece que el brasileño ha acabado con mejor sabor de boca que el francés.

La ingente cantidad de goles del '10' del Real Madrid ha quedado eclipsada debido a su influencia negativa en el juego del equipo. Para muchos, el mejor tramo del equipo llegó cuando el ex del PSG estuvo lesionado. Por su parte, Florentino afronta meses clave en la renovación de Vinicius Jr, que si bien parecía encaminada tras la salida de Xabi Alonso, tendrá que cerrarse, a poder ser, antes de que el brasileño entre en su último año de contrato. Son momentos convulsos para un club que sin duda reflexionará y tomará decisiones complicadas próximamente.