El año en blanco más negro para Florentino

El destino es curioso. El Real Madrid confirmó su primera temporada sin títulos en sus dos principales secciones (fútbol y baloncesto) por primera vez desde el 2010, justo un día antes de las elecciones a la presidencia. Un año para olvidar en prácticamente todas las áreas del conjunto blanco que terminará el domingo con los primeros comicios en 20 años. Florentino llega muy tocado, pero igualmente sigue siendo el gran candidato.

El Madrid lleva dos años seguidos sin sumar ningún título importante en fútbol. Los merengues ganaron la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes de la temporada pasada, pero desde ese momento han vivido uno de los momentos más negros de la historia reciente del club. Dos temporadas donde el Madrid se ha gastado mucho dinero y ha fichado a grandes estrellas, pero lo ha perdido todo. Esto, sumado a las numerosas derrotas dolorosas ante el FC Barcelona, ha dejado al Madrid en una situación límite.

En baloncesto, la vida no ha sido muy diferente. El Real Madrid hizo una apuesta importante por la sección y se llegó a subir el total del presupuesto a unos 55 millones de euros, 10 más que en la temporada anterior. Pero a pesar de todo esto, cayeron en la final de la Euroliga, en la final de la Copa y este sábado en los cuartos de final de la Liga tras caer estrepitosamente ante La Laguna Tenerife. Una derrota totalmente inesperada y que provocó algunos pitidos en el Movistar Arena con Florentino y Enrique Riquelme en las gradas.

El base de La Laguna Tenerife Jaime Fernández (entra a canasta junto al argentino Facundo Campazzo, del Real Madrid. / Víctor Lerena / EFE

Además del dinero invertido, se apostó por un nuevo proyecto en el banquillo con la llegada de Sergio Scariolo. El exseleccionador de España llegó para sustituir a un Chus Mateo que tenía otro año de contrato. El madrileño hizo un buen trabajo en el Madrid, pero Florentino prefirió a un Scariolo que había hecho historia con la selección española, pero cuyas últimas experiencias en clubes habían sido cuanto menos cuestionables. En estos momentos, la continuidad del italiano es una incógnita tras una derrota muy inesperada.

La apuesta en el banquillo del Bernabéu tampoco funcionó, pero por otros motivos totalmente diferentes. La llegada de Xabi Alonso era precisamente lo que necesitaba el Madrid. Un entrenador con ideas frescas y con un futuro muy prometedor para hacer brillar a las estrellas blancas. Pero duró muy poco. El tolosarra se las tuvo con Vinicius, Valverde y compañía; la respuesta del Madrid fue demoledora: respaldar a los jugadores y tirar al entrenador a los leones. Para colmo, despidieron a Xabi y Florentino puso a Arbeloa para volver a dar todos los privilegios que quisieran a los jugadores. Resultado: temporada sin títulos y un vestuario que termina a puñetazos en los entrenamientos.

Florentino Perez y Xabi Alonso el día de su presentación / EFE

Las noticias tampoco mejoraron en el femenino y el Real Madrid Castilla. El equipo de Pau Quesada tampoco consiguió sumar su primer título de la historia ante la hegemonía del Barça. Un femenino por el que Florentino no apuesta prácticamente nada. Mientras que el filial blanco vivió una noche desastrosa tras ver cómo el Sabadell le remontaba un 2-0 a favor en las semifinales del play-off de ascenso a Segunda División. La única nota positiva fue la Youth League del juvenil en una temporada para olvidar en Valdebebas.

El domingo terminará esta temporada madridista. Una que entra directamente en la historia más negra del conjunto blanco y una que podría firmar el final de Florentino Pérez. Pero a pesar de todo esto y de tener a su equipo en un claro problema tanto económico como deportivo, lo más normal es que Florentino gane con amplia mayoría.