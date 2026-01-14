Angie Rigueiro, experta en comunicación no verbal, analiza a Xabi Alonso y Arbeloa: "El cuerpo te delata"

La destitución de Xabi Alonso sorprendió a muchos dentro y fuera del club. Tras perder la Supercopa, el Real Madrid decidió apostar por Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador, dando por finalizada la etapa del técnico tolosarra al frente del equipo.

Angie Rigueiro, experta en comunicación no verbal, analizó en 'El Chiringuito', las ruedas de prensa recientes de ambos entrenadores, destacando las notables diferencias en su lenguaje corporal.

Sobre Xabi Alonso, tras la derrota en la Supercopa, Rigueiro destacó la tensión que transmitía: "Su mirada está para los lados, mucho para abajo, lo que indica decepción. Y lo que más me fijo de todo su discurso es el nerviosismo que tiene. Cuando estamos nerviosos, nos tocamos más, las manos están más intranquilas, y él se toca varias veces la oreja, demostrando que se está poniendo tenso o nervioso. Lo repite en varias ocasiones".

En cambio, Arbeloa mostró una imagen muy distinta en su presentación como entrenador: "Me parece llamativo que tiene el cuerpo erguido, las manos superquietas. Esto es importante porque está tranquilo, transmite liderazgo, credibilidad y seguridad. Su cuerpo va en coherencia con esa seguridad y ese control que está transmitiendo".

Aunque mostró una microexpresión al hablar sobre Vinicius, ya que levantó las cejas y se pasó la lengua por los labios, la experta subrayó su mirada firme y segura: "Desde el punto de vista comunicativo es maravilloso analizarle, porque no llega a ser frío. Transmite seguridad y credibilidad, pero no frialdad. Tiene un punto de conexión emocional".

La experta también comentó la reacción de Arbeloa ante preguntas sobre Mourinho: "Quiero remarcar que no es una risa nerviosa para quitar cortisol. Es una risa afectiva. Sabía que le iban a preguntar esto y además tiene afecto por la persona por la que le están preguntando".

Rigueiro resaltó la coherencia de Arbeloa frente a la tensión de Alonso: "Por mucho que tú hayas preparado una respuesta, cuando estás delante de periodistas, si realmente eres tenso, el cuerpo te va a delatar. Pero es maravilloso, porque Arbeloa le he visto una coherencia... absolutamente tranquila, coordinada, concisa. Las manos ni se le mueven".