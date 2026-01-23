Angie Rigueiro, experta en comunicación no verbal, analiza a Kylian Mbappé: "Lo considera un ataque"

Kylian Mbappé fue protagonista de una rueda de prensa en la que tuvo una mezcla de seguridad y tensión ante los medios. Angie Rigueiro, experta en comunicación no verbal, analizó su comportamiento en 'El Chiringuito' y destacó cambios significativos en su lenguaje corporal según avanzaba la sesión.

"Quiero que os fijéis mucho cómo está él cuando escucha la pregunta y contesta al principio y cómo luego se relaja. Ya vemos a otro Mbappé", explicó.

La especialista señaló que, ante preguntas sobre supuestos enfrentamientos del entrenador con algunos jugadores, el delantero mostró una microexpresión facial de ceño fruncido: "Es algo que considera como un ataque. No hacia él, pero es una pregunta que no le gusta".

Rigueiro subrayó cómo Mbappé reaccionó al ser cuestionado sobre comentarios de los medios acerca de Xabi Alonso: "Él manipula el pinganillo y su lenguaje corporal libera tensión. En definitiva, no le ha gustado nada y le pone nervioso que le pregunten sobre eso".

La experta también remarcó que, cuando Mbappé contestó sobre Xabi Alonso, su postura corporal cambió y se mostró involucrado en lo que decía: "Su cuerpo está un poco hacia adelante. Eso en comunicación no verbal lo analizamos como que es una persona emocionalmente implicada con esa respuesta".

El análisis continuó con detalles sobre la postura general de Mbappé durante la rueda de prensa: "Lo que más destaco es la implicación emocional que veo en Mbappé. Tiene una postura erguida que muestra seguridad, credibilidad y control del mensaje. La mirada suele ser fija al periodista que le pregunta, pero no se le va para los lados y transmite confianza. Está absolutamente convencido de lo que dice".

Otro aspecto observado por la experta fueron los gestos de manipulación, como tocarse la pierna o ajustar el micrófono, que reflejan tensión y nerviosismo ante las preguntas incómodas: "El cuerpo nos delata porque va antes de lo verbal, porque es nuestro sistema nervioso. Es el que nos delata".

Por lo que Rigueiro tiene claro que se vieron dos facetas de Mbappé en la rueda de prensa: por un lado, un jugador seguro y controlado; por otro, un deportista emocionalmente implicado y afectado por ciertos temas.