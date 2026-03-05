Ángel Villanueva, fisioterapeuta experto en lesiones: “Lo de Mbappé es una decisión médica y deportiva muy delicada”

Mbappé podría decir adiós a la temporada. Su caso es un dilema y se está estudiando para tomar una decisión importante en unos días. El Madrid teme ya que podría perderle en lo que resta de temporada, como sucede con otro atacante, Rodrygo, ya que el futbolista no estaría demasiado dispuesto ahora a forzar para jugar ya que corre un riesgo tremendo de romperse de gravedad (con el Mundial a la vuelta de la esquina).

El esguince de su rodilla izquierda que sufre Mbappé, podría pasar a ser una rotura del ligamento cruzado posterior, si sigue forzando. La lesión sería mucho más importante de lo que se está hablando y hay tensión porque el equipo blanco se juega la temporada en las próximas semanas y parece que deberá hacerlo sin el francés.

"Se puede convertir una rotura parcial completa”

Ángel Villanueva, fisioterapeuta experto en lesiones deportivas, analizó la lesión del extremo francés. El especialista, considera que el problema no se limita únicamente al dolor que pueda sentir el futbolista. “El riesgo inmediato no es solo el dolor. Es la sobrecarga compensatoria”, señaló. Según el especialista, cuando el ligamento cruzado posterior no estabiliza correctamente la rodilla, otras estructuras comienzan a asumir más trabajo del que les corresponde.

Villanueva advierte de que esta situación provoca un efecto dominó dentro de la articulación. “Cuando el PCL no estabiliza correctamente, otras estructuras asumen más estrés: LCA, meniscos, cartílago femorotibial y musculatura”, detalló. En su opinión, ahí es donde realmente empieza el problema, ya que aumenta el riesgo de lesiones secundarias.

El experto también apunta que la exigencia del calendario puede empeorar notablemente la situación si el jugador continúa compitiendo. “El estrés repetido de partidos y entrenamientos puede convertir una rotura parcial completa”, dijo. Además, advirtió de que también puede aparecer inflamación persistente o alteraciones en la mecánica de la rodilla.

En ese escenario, la lesión pasaría a tener consecuencias mucho más graves. “Si eso ocurre, el escenario cambia por completo a peor”, afirmó Villanueva. “La traslación posterior crónica modifica la distribución de cargas y puede acelerar el desgaste del compartimento femorotibial. En lesiones parciales aisladas del PCL la capacidad de cicatrización es buena y el tratamiento conservador suele funcionar”, explicó. Sin embargo, afirmó que permitir competir a un jugador en estas condiciones nunca es una decisión improvisada.

Mbappé necesita un tratamiento conservador

El manejo conservador en Mbappé, según el especialista, exige un control muy preciso del trabajo físico. “Se basa en trabajo prioritario de fuerza, control de cargas milimétrico, monitorización diaria de síntomas y mejora del control motor”, detalló. Para que funcione, asegura que el jugador debe mantener una disciplina absoluta en cada fase de la recuperación.

“Con tratamiento conservador bien estructurado, el 80-90% de atletas regresan a su nivel previo. Jugar con una rotura parcial de PCL puede ser viable en la élite, pero cada partido es una apuesta biomecánica", concluye.