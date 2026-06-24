REAL MADRID
Andbank, encantado de haber dado el aval a Riquelme para la presidencia del Real Madrid
Carlos Aso, consejero delegado de Andbank, asegura que la concesión del aval electoral a Enrique Riquelme fue un acto en favor de la democracia y la competencia
EFE
El consejero delegado del grupo Andbank, Carlos Aso, ha asegurado este miércoles que están "encantados" de haberle concedido al empresario Enrique Riquelme el aval de 193,7 millones para presentarse como candidato a la presidencia del Real Madrid, aunque volviera a ser reelegido Florentino Pérez.
Durante su participación en el seminario de la APIE en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Aso ha explicado que Andbank, por su tamaño que le permite ser más ágil, pudo conceder el aval "en un tiempo ajustado", y gracias al patrimonio y el éxito empresarial de Riquelme en el grupo Cox Energy.
"Nosotros, que somos independientes, encantados de creer en su proyecto", ha explicado el banquero, que ha querido aclarar que no recibieron presiones para no concedérselo y aunque las hubieran tenido, igualmente habrían participado.
Aso considera que conceder ese aval era bueno "para la democracia", pues ello permitió que Riquelme pudiera concurrir en las elecciones a la presidencia del Real Madrid, al igual que Florentino Pérez.
Y sostiene que el hecho de haber concedido el aval a Riquelme, lejos de perjudicar a Andbank, puede beneficiar a la entidad pues al final se ve que es un "banco que cuida al cliente" y puede dar una respuesta y atención rápida.
En el caso de otras entidades, el máximo responsable del grupo Andbank puede llegar a entender que tuvieran reticencias porque se puede perder negocio con la venta cruzada.
- Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
- La postura del Barça con Julián Álvarez: optimismo sí, euforia no
- Comunicado de Raphinha: 'Haré todo lo que pueda para volver lo antes posible
- Manolo Lama desvela el plan que tiene el Atlético de Madrid con Julián Álvarez: 'No lo van a regalar
- La estrategia del Atlético para intentar que Julián Álvarez no acabe en el Barça
- Julián Alvarez cambia las fichas del tablero
- Deschamps estalla por Dembélé: 'Búscate otro objetivo
- Pedro Gargantilla, médico, sobre Ilia Topuria: 'Evitar el quinto asalto previno una lesión neurológica mayor o un daño permanente en el aparato visual que habría arruinado su carrera para siempre