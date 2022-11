Ancelotti vuelve a criticar la actuación arbitral

El italiano dijo que había "argumentos suficientes" para que el VAR revisara "el puñetazo claro" a Rodrygo Después el técnico reconoció que a pesar de la victoria el parón le iba a venir bien a su equipo

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, aseguró que en la acción de Fali con el brasileño Rodrygo fue "bastante claro el puñetazo" y que había "argumentos suficientes" para que el VAR hubiese señalado al colegiado que era acción de tarjeta roja directa.

"Lo que ha pasado a Rodrygo creo que ha mantenido argumentos para revisar porque era bastante claro el puñetazo", dijo en rueda de prensa. "Han tenido argumentos para no entrar, yo he visto solo un vídeo que no era claro. Han tenido argumentos para no revisarlo", añadió.

Tras el triunfo ante el Cádiz, Ancelotti hizo un balance positivo del primer tramo de la temporada de su equipo y admitió que en los últimos encuentros se ha visto cansancio en sus jugadores.

"El parón viene bien. Después de un principio de temporada bien hecho, hemos llegado un poco justos a este momento pero hemos cumplido. Ahora a descansar porque tenemos objetivos cumplidos, con 35 puntos en LaLiga son más que el año pasado, teniendo en cuenta que nos ha faltado el Balón de Oro. Hemos llegado un poco cansados a los últimos partidos", dijo.

El técnico italiano lamentó no haber sentenciado el partido y el sufrimiento de los últimos minutos. "Lo del sufrimiento es normal porque cuando puedes marcar el 3-0 y no lo haces, puede pasar que sufras los últimos minutos. Es un sufrimiento normal de un equipo que ha jugado muy bien y ha parado de jugar al final".

Dejó una reflexión Ancelotti sobre el comportamiento de Vinícius y la cantidad de expulsiones que se están produciendo en el fútbol español. "Vinícius está manejando muy bien lo que le está pasando, él tiene un control particular de los rivales y está manejando bien esta situación. Los últimos partidos lo han pegado muchas veces y ha tenido un buen control".

"Ayer miraba una estadística importante para el fútbol español, es de las cinco grandes ligas el que más rojas ha tenido 55 contra las 10 de la Premier. Lo de hoy podía ser roja pero hay muchas que no son y afecta al espectáculo", agregó.

Desveló 'Carletto' que Marco Asensio "estaba un poco cansado y cargado" y fue la razón por la que no tuvo minutos. "Era mejor no arriesgar", explicó.

"El equipo estaba bien hoy, tenía la idea de no cambiar, después el primer cambio lo he hecho cuando ha marcado el gol porque el equipo estaba cómodo en el campo, ha jugado bien, hemos tenido oportunidades. Los cambios se hacen si ves al jugador cansado o por algo de la estrategia pero cambiar por cambiar no es mi idea", justificó.

Por último, comentó la planificación del equipo con unos días de vacaciones para los pocos jugadores que no van al Mundial. "Esta noche tenemos buenas noticias, los tres puntos que nos acercan al líder, vamos a descansar hasta inicios de diciembre que volvemos a entrenar, a ver si podemos hacer algún amistoso y los que van al Mundial tendrán diez días de descanso. Los que lleguen a la final tendrán vacaciones y si no han comido demasiado podrán jugar ante el Valladolid", sentenció.