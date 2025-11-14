Fútbol
Ancelotti: "No forzaré a nadie a jugar en una posición que no quiere"
El técnico de Brasil afirmó ver a los dos jugadores del Madrid "muy concentrados" y señaló que forzará a un jugador "a jugar en una posición que no quiere"
EFE
Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, manifestó que ve a Vinícius Júnior y a Rodrygo Goes bien, "muy concentrados" y está convencido que van a aportar mucho a la selección.
El técnico italiano habló este viernes en rueda de prensa antes del partido amistosos que disputarán este sábado en el Emirates Stadium de Londres contra Senegal.
"Tenemos que seguir aprendiendo y mejorando para estar listos para la Copa del Mundo. Estoy contento con lo que hemos hecho hasta ahora, pero también somos conscientes de los errores que hemos cometido. Porque ahora se pueden cometer fallos, pero en la Copa del Mundo si haces un fallo te vas a casa", dijo Ancelotti, que fue preguntado por la posibilidad de que Vinícius y Rodrygo jueguen juntos.
"Vinícius y Rodrygo, obviamente pueden hacerlo, porque están acostumbrados a ello porque lo han hecho en el Real Madrid. A ellos los veo bien, los veo concentrados, en buena condición física, estoy convencido de que pueden aportar mucho a la selección", aseguró. Ancelotti fue captado en uno de los entrenamientos que Brasil ha hecho estos días en la capital inglesa conversando con Vinícius en solitario.
"Tengo que hablar con todos para conocer los pensamientos del jugador, en tema táctico también, tienes que preguntarles, hablar con ellos, saber qué piensan, es muy importante", apuntó. "No voy a forzar a un jugador a jugar en una posición que no quiere, quiero que jueguen donde esté cómodo. Con Vinícius no iba sobre esto, era otro tema, más a nivel personal, que no a nivel táctico", agregó.
Sobre el ambiente de la selección, Ancelotti aseguró que es "muy bueno" y que es una delicia poder trabajar así para poder alcanzar el máximo nivel.
