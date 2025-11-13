Ancelottí: "Vinicius se equivocó en el clásico"

El carácter de Vinicius y su mal comportamiento dentro y fuera del terreno de juego fue algo con lo que tuvo que lidiar Carlo Ancelotti durante su etapa como entrenador del Real Madrid. Tras salir del Santiago Bernabéu la pasada temporada, el técnico italiano deberá seguir toreando con el delantero al haberse convertido en el nuevo seleccionador de Brasil.

Uno de los últimos episodios que protagonizó el futbolista fue en el clásico contra el FC Barcelona disputado en el Santiago Bernabéu. Xabi Alonso decidió sustituirle y, entre gestos de desaprobación y quejas, enfiló el túnel de vestuarios con el partido todavía en juego. Una imagen que demostró, una vez más, el poco juego limpio, respeto y soberbia que le representan.

Vinicius se queja al ser sustituido durante El Clásico. / Reuters/Susana Vera

"Se equivocó ese día y tiene que entender el papel que ahora tiene en el Madrid, el papel de jugador más importante en el vestuario de lo que era antes. Se ha equivocado, ha pedido disculpas y debe aprender de estos errores. Está en su derecho el entrenador de hacer los cambios que necesite para mejorar al equipo", explicó Ancelotti en una entrevista concedida a 'As'.

Preguntado por qué no ha demostrado con Brasil el nivel que llegó a proyectar en su día con el Real Madrid, el técnico italiano respondió: "Es verdad. Con el equipo nacional no ha sido capaz de llegar al nivel que tiene habitualmente en el Real Madrid. Pero en estos últimos partidos ha mejorado y lo ha hecho muy bien con la canarinha, metiendo goles y dando asistencias. Nadie puede discutir sus calidades. Vini es top".

También se refirió al Balón de Oro que no ganó en 2024, quedando por detrás de Rodri Hernández. "Puede ser que le afectase un poco, pero ahora Vini está cerca de su mejor nivel. Está jugando muy bien y está siendo determinante. Vini tiene un carácter fuerte, no es que se pare demasiado en los errores que tenga o las críticas que recibe. Él mira para adelante muy rápido. Estoy seguro de que Vini llegará al Mundial en su mejor condición", añadió.

Xabi Alonso

Ancelotti no dudó en ensalzar el rendimiento de Xabi Alonso en estos primeros meses al frente del conjunto blanco y afirmó con rotundidad que ya le veía como técnico en el futuro cuando le entrenó en el Bayern de Múnich. A pesar de algunas dudas que se están sembrando alrededor de la figura del donostiarra, el brasileño lo tiene claro y apuesta por él sin atisbo de dudas.

Xabi Alonso pensativo ante el Rayo / AP

"No puedo darle ningún consejo. Yo veo todos los partidos del Madrid porque quiero ver cómo están los brasileños y veo al equipo muy bien. Ha ganado casi todos los partidos, pero desafortunadamente en el fútbol no se puede ganar siempre. A veces hay que empatar. Una cosa que aprendí en el Real Madrid es que un empate aquí es la antesala de una crisis (sonríe). Pocas bromas. Hay que acostumbrarse a eso. Ya sabemos que la gran evaluación de un entrenador son los resultados, y hasta ahora los resultados están siendo espectaculares. Líderes en solitario en Liga y entre los ocho primeros en Champions. ¡Qué más le vamos a pedir a Xabi!", comentó.

Los nombres para el Mundial

Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, son varios nombres que suenan como futuribles para conformar la lista de convocados para esta cita. "Tenemos calidad para competir y para luchar por la Copa del Mundo. El objetivo es levantar el sexto Mundial y para motivarnos hay que tener eso en la cabeza. Eso sí, sabiendo las dificultades con otras grandes favoritas, incluida España", aseguró 'Carletto'.

En cuanto a Endrick, desmintió que aconsejase su salida del Madrid para tener opciones de ir al Mundial: "Es un jugador muy importante porque es uno de los talentos que ha salido del fútbol brasileño. Lo estamos evaluando. Pero no es verdad que yo haya dicho que Endrick debe salir del Madrid para ir al Mundial. Es un tema del Madrid y del jugador. Los que dicen que yo he afirmado eso no es verdad. Debe hablar con el club y tomar la mejor decisión para él y para el Madrid. Yo nunca le aconsejaría al Madrid lo que tiene que hacer con un jugador suyo. El club sabe muy bien lo que tiene que hacer", dijo.

Endrick se ha tenido que conformar con solo calentar en el Real Madrid de Xabi Alonso / EFE

A Neymar le dejó la puerta medio cerrada: "Nadie puede discutir su talento, pero en los últimos tiempos ha tenido problemas con las lesiones. Ahora ha vuelto a jugar, pero necesita recuperar su mejor condición física. Es normal en el fútbol de hoy, que tiene mucha exigencia física y hay mucha intensidad"; mientras que con Vitor Roque la mantiene medio abierta: "Está muy bien, con muchos goles en Palmeiras y mucho mejor que cuando estaba en el Barcelona y el Betis. Un perfil de delantero que valoro. De los 26 que vayan al Mundial tengo algunos jugadores muy claros, y otros como Vitor Roque que pueden luchar por entrar en la lista final".